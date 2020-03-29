Putin'den ulusa seslenişte açıkladığı önlemlerin uygulanması için hükümete talimat

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) asgari ücretin üzerindeki maaşlar için ödeyecekleri sigorta prim oranının yüzde 30'dan yüzde 15'e indirilmesi talimatı verdi. Putin, bu talimatın en geç 30 Mart'ta yerine getirilmesi istedi.

Aylık geliri yüzde 30 ve daha fazla azalan özel kişilerin, bireysel girişimcilerin tüketici ve ipotek kredilerine ilişkin ödemelerinin ertelenmesi için 20 Nisan'a kadar yasa çıkarılmasını emretti.

Putin, KOBİ'lerin kredilerinin 6 ay ya da başvuru sahibinin talep ettiği süre kadar ertelenmesi için de 20 Nisan'a kadar yasa çıkarılması talimatı verdi.

Putin, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen mikro işletmelerin sigorta primi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi için yapılmasını talep etti.

Ulusa seslenişte 8 bin ruble (100 dolar) seviyesinde olan işsizlik ödeneğinin asgari ücretle aynı seviyeye, yani 12 bin 130 rubleye çıkarılmasını öneren Putin, bu önerinin hayata geçirilmesini ve 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmasını istedi.

3 yaşına kadarki her çocuk için aylık 5'er bin ruble ödenecek

Ulusa seslenişte Rusya'dan yurt dışındaki off-shore bölgelerine transfer edilen tahvillerden yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılmasını öneren Putin, hükümete kesintinin tabi tutulacağı off-shore bölgelerini belirleme talimatı verdi.

Putin, parlamentonun alt kanadı Duma ve hükümetten 17 Nisan'a kadar vatandaşların iflas prosedürlerini basitleştirme talimatı verdi.

Önümüzdeki 3 ay boyunca çocuk parası alma hakkı bulunan ailelere 3 yaşına kadarki her çocuk başına ek olarak aylık 5'er bin ruble ödenmesini öneren Putin, bu ödemelerin 1 Nisan'dan itibaren yapılmaya başlamasını emretti.

Putin, hükümete ve bölge yönetimlerine 1 Haziran 2020'den itibaren 3-7 yaş arası çocuk sahibi ailelere aylık ödeme yapılmasını da istedi.

Putin, 25 Mart'taki konuşmasında 28 Nisan-5 Nisan haftasını koronavirüsle mücadele kapsamında 'ücretli tatil' ilan etmişti.