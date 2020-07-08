Rusya, BMGK’da Suriye’ye insani yardım sevkiyatı için Türkiye sınırında tek bir geçiş noktası kalmasını teklif edecek

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’ya Türkiye sınırında Suriye’ye kara üzerinden insani yardım götürmeyi sağlayacak tek bir geçiş noktası kalmasını öngören bir tasarı sunacaklarını ifade etti.

Çin’le birlikte, Belçika ve Almanya’nın Suriye-Türkiye sınırındaki insani yardım sevkiyatı için kullanılan iki geçiş noktasının (Bab el Hava ve Bab el Selam) faaliyet süresini 1 yıl daha uzatmaya yönelik tasarısını veto eden Rusya, BMGK’ya kendi taslağını sunacağını açıkladı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin internet sitesinden aktarılan açıklamada Nebenzya, “BMGK’ya söz konusu mekanizmanın faaliyet süresini 6 ay uzatacak, geçiş noktasının sayısını da teke indirecek (Bab el Hava) bir tasarı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Nebenzya, sınır üzerindeki sevkiyat mekanizmasıyla ilgili, “2014’te de bu konuda tavrımızı belirtmiştik, bu görüşümüz hâlâ değişmedi. Bu mekanizma olağanüstü, geçici bir tedbir olarak düşünülmüştü. BMGK tarafından da krizdeki ülkeye insani anlamda destek vermek için onaylanmıştı” açıklamasında bulundu.

‘Sahadaki durum değişti’

Nebenzya’ya göre, bu mekanizmanın artık aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması ve bunun yerine insani yardım sevkiyatının BMGK’nın 46/182 sayılı kararında belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Zira son 6 yıldır sahadaki durum önemli ölçüde değişti. Teröristlerin İdlib’de kontrol ettiği bölgelerin oranı yüzde 30’a kadar düştü. Bu nedenle Moskova, sadece Bab el Hava sınır kapısının bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacağı görüşünde. Ayrıca Bab el Selam noktasından İdlib’e gönderilen yardımlar, toplam yardımların sadece yüzde 14’ü kadardı.

Nebenzya, açıklamada tüm taraflara insani yardım sürecinde katkıda bulunmaları çağrısı da yaptı.

Rusya ve Çin, Belçika ve Almanaya’nın Suriye-Türkiye sınırındaki insani yardım sevkiyatı için kullanılan geçiş noktalarının faaliyet süresinin bir yıl daha uzatılmasına yönelik BMGK’ya sunduğu tasarıyı veto etmişti. Diğer üyeler ise tasarıdan yana oy kullanmıştı.

Suriye’ye komşu ülkelerden, öncelikle de Türkiye sınırı üzerinden insani ve tıbbi yardım sevkiyatına ilişkin kolaylaştırılmış mekanizma Temmuz 2014’ten beri uygulanıyor ve her yıl uzatılıyor.

Bab el Selam ve Bab el Hava noktalarının faaliyet süreleri 10 Temmuz’da sona eriyor.