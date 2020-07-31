Kremlin, Belarus’ta alıkonulan 33 Rusya vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

Kremlin, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede bir dizi protesto düzenleyecekleri iddiasıyla başkent Minsk’te alıkonulan 33 Rusya vatandaşının serbest bırakılması çağrısını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basın toplantısında, “Belaruslu meslektaşlarımızın yakın zamanda olup bitenin açıklamasını yapmasını ve vatandaşlarımızı serbest bırakmalarını umuyoruz” dedi.

Ayrıca Peskov, “Rusya vatandaşlarının hiçbir dayanağı olmadan gözaltına alınması, müttefiklik ilişkilerine pek de uymamaktadır” vurgusunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, Minsk’te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğruladı ve asıl uçuş noktaları olan İstanbul’a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kalmakta olduklarını da ekledi.

Belarus güvenlik güçleri çarşamba günü Minsk'te bir grup Rus erkeği gözaltına alıp, bu kişilerin 'ağustostaki seçimler öncesi ülkedeki durumun istikrarını bozacak eylemlerde bulunacak paralı askerler olduğu’ suçlamasını yapmıştı.

Belaruslu soruşturmacılar, gözaltına alınan 33 Rus vatandaşının, hapiste olmaları nedeniyle Belarus’taki başkanlık seçimlerine katılamayacak olan muhalif politikacılar Sergey Tihanovskiy ile Mikola Statkeviç’le ilişkileri olduğunu iddia ediyor.

Belarus’ta ağustosta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde mevcut lider Aleksandr Lukaşenko’nun rakibi olan Svetlana Tihanovskaya, muhalefetin halk arasında protesto gösterileri körüklemek için özel Rus güvenlik şirketleriyle çalıştıkları iddiasını reddetti.

Tihanovskaya, hapse atılan muhalif politikacı Sergey Tihanovskiy’in eşi. Eşinin seçime katılamayacak olması nedeniyle kendisi aday oldu ve kısa zaman içinde muhalefetin ve halkın bir kısmının desteğini arkasına alan popüler bir aday haline geldi.

Tihanovskaya seçilmesi halinde Belarus’ta ‘muhalif politikacıların katılabileceği adil bir seçim düzenlenmesini sağlayacağını’ ve sonrasında istifa edeceğini söylüyor.