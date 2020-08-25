Kremlin: Alman doktorlar Navalnıy’in zehirlendiği sonucuna varmakta aceleci davranıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite kliniğinin Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in zehirlendiği çıkarımına varmak için aceleci davrandığını ifade etti. Peskov, konuyla ilgili cezai dava başlatılması için bir neden görmediğini, cinayet girişimi suçlamalarının da ‘boş gürültü’ olduğunu söyledi.

Almanya’nın, klinik sonuçların Aleksey Navalnıy’in zehirlendiğini gösterdiği açıklamasıyla ilgili gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “Bu tür gürültü yaratan boş açıklamalara mahal verilmemeli. Kesinlikle sakin bir şekilde söylenen ve yazılanlar analiz edilmeli. Bu açıklamadan öğrendiğimiz yeni bir şey yok” dedi.

Charite kliniğinin açıklamasıyla ilgili Kremlin’in Rus doktorlarla görüştüğünü belirten Peskov, “Alman doktorların şu an bahsettikleri ve yaptıkları şey olan atropini, Omsk’taki doktorlar yoğun bakımda kalmaya başladığı ilk saat içerisinde enjekte etmeye başladılar. Kolinesteraz seviyesindeki düşüş çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor olabilir, bu durum çeşitli ilaçların kullanımı sırasında da gerçekleşebilir. Yani ilaçlar kolinesteraz seviyesini düşürüyor. Düşüşün nedenini açığa çıkarmak gerek” ifadelerini kullandı.

‘Analizler uyuşuyor, ama çıkarımlar farklı, belirlenen bir madde yok’

Dmitriy Peskov, hiçbir doktorun, Navalnıy’ivurguladı.

Peskov, “Ortada madde yok. Maalesef tespit edilemiyor, yapılan analizler göstermiyor. Bizim doktorlarımızın yaptığı analizler Alman doktorların analizleriyle kesinlikle uyuşuyor, ancak edinilen çıkarımlar farklı. Meslektaşlarımızın zehirlenme konusunda neden bu kadar acele ettiklerini anlamıyoruz. Henüz madde tespit edilmedi” dedi.

Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Belki de Alman doktorların elinde bazı veriler vardır. Bu bağlamda bizim doktorlarımız da ilk analizlerin numunelerini sunmaya, bilgi ve çeşitli biyomalzemeleri paylaşmaya hazır.”

‘Zehirlenme kesinleşirse soruşturma başlatmak için bir neden oluşur’

Navalnıy’de zehirli bir madde bulunduğunda konuyla ilgili soruşturma başlatmak için bir neden oluşacağını vurgulayan Peskov, “Soruşturma için bir neden gerekli. Şimdilik hastanın komada olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.