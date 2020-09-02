Lavrov: Belarus’u Rusya’dan koparma girişimlerine sert yanıt vereceğiz

Basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, “Belarus’taki durumu sarsmaya, yıllardır Minsk’le beceriksizce flörtleşmelerle, Belarus’u Rusya’dan koparmaya, Birlik Devleti’nin işleyiş temellerini baltalamaya çalışanlara uygun, sert şekilde yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, her türlü sorunun Belarus anayasasıyla ülkedeki kanun ve nizama saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Rus Bakan, “Minsk ve Belarus yönetiminin iradesine aykırı herhangi bir arabuluculuk hizmetinin empoze edilmesi, ülkenin içişlerine yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” dedi.

Sergey Lavrov, Belarus halkının yaşananları kendi kendilerine çözmesine izin vermenin önemli olduğunu kaydetti.

‘Ukrayna’da eğitilen aşırıcılar Minsk’teki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor’

Lavrov, başka ülkelerin Belarus yönetimineuygulama girişimlerine karşı olduklarını ve bu girişimleri kınadıklarını ifade etti.

Sergey Lavrov, ayrıca Ukrayna’da Belarus’taki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerin yürütüldüğüne dair teyit edilmiş bilgilere sahip olduklarını ekledi.

Lavrov, Ukraynalı aşırıcı C14, Sağ Sektör, Trizub, Natsionalnıy Korpus gibi yapıların aktif şekilde Minsk ve Belarus’un diğer kentlerinde radikal eylemleri provoke etmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü vurguladı.

Ukrayna’da bu gibi aşırıcıları eğitmeye yönelik kampların bulunduğunu kaydeden Lavrov; Belarus’ta, buralarda eğitilen ve söz konusu yapılara üye yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Lavrov, Belarus’a karşı dışarıdan gerçekleştirilen herhangi bir provokasyon girişimini kesinlikle önleyeceklerini de vurguladı.