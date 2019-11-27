Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda Jandarma İl Komutanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
Hepimizin bildiği üzere Jandarma Teşkilatı Fransızların icadıdır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 27, 2019
Ama herkes bilmelidir ki, bu işin kitabını yazan millet biziz.
📍Ankara | @Jandarma Genel Komutanlığı Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı pic.twitter.com/xpaCEgXJ7y
Konuşmasına deprem felaketiyle sarsılan Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, başlayan Soylu, AFAD, UMKE ile Kızılay'ın bu ülkeye gittiğini ve Türkiye olarak ellerinden geldiğince Arnavutluk halkının acılarını hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.
Ekiplerin büyük bir gayretle enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
‘Çok da umurumdaydı’
Türkiye'nin artık hantal devlet yapısının bulunmadığını, sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yapısı olmadığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:
‘Evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar?’
Süleyman Soylu, HDP'nin bugüne kadar istismar etmedikleri alan kalmadığını, Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu'da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiklerini, şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini de istismar ettiklerini belirtti.
"Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı, Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar?" diye soran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil'den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar. Bir tanesini bile evladının acısını hissetmediler. Kendilerine yakın medya bunu nasıl haberleştiriyor biliyor musunuz? 'Diyarbakır İl Binası ablukada' diyor."
‘Artık bu istismardan bir vazgeçin’
‘Sadece hafif bir gaz sıkıldı’
Basın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT'linin polise saldırdığını belirten Soylu, "Sadece hafif bir gaz sıkıldı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı" ifadesini kullandı.
‘Terörle iltisaklı belediyelere’ 2016'da görevlendirme yapıldığında da ortalığın ayağa kaldırıldığına değinen Soylu, 94 belediye başkanından 42'sinin toplam 286 yıl ceza aldığı bilgisini verdi.
‘Cemil Bayık 'Amedspor’a para bulun' diye talimat gönderiyor’
Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?"
‘PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır’
Soylu, bugün terörle mücadele politikasını belirlerken, kimseye sormak durumunda olmadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
‘Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem’kendisine destek veren Avrupa'nın, Amerika'nın bütün imkanlarıyla ana muhalefet partisinin hoşgörüsüyle birlikte dağa götürebildiği terörist sayısı 111. ailesiyle birlikte ikna edilip, adalete teslim edilen terörist sayısı 233. İki katından daha fazla."
Teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı. Şimdi 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak" ifadesini kullandı.
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