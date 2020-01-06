Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası 'KALE'nin resmi açılışı bugün yapıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında MİT'in oynadığı rolü değinen Erdoğan, "Teşkilat her bir düğümü başarıyla çözerek bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş hem ve muhataplara Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiştir" diye konuştu.

MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor:

▪️Dinlemelere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı

▪️5 bin dönümlük alana kuruldu

▪️ Yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrilihttps://t.co/fIC9FXBuYT pic.twitter.com/GSk6VJwb0h — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 5 января 2020 г.

Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahiptir. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. Günümüz şartları Milli İstihbarat Teşkilatı'nı daha da güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır.

​Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşuyor https://t.co/x8EmnfSpSg — AA Canlı (@AACanli) 6 января 2020 г.

Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

Teşkilatımızın veri analizi için tüm kaynaklara ulaşabilmesi milli güvenliğimizin bir gereğidir. Devlete ait verilerin tek bir yerde toplanması lazım. FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır.

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında MİT'in rolü

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilat her bir düğümü başarıyla çözerek bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş hem ve muhataplara Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiştir.

MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir.

Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var. MİT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu.

Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır.

'Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu'

Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz.

İHA, SİHA, istihbarat gemisi ve istihbarat uçağı gibi teknik kapasiteleri teşkilatımıza kazandırdık. Bunu görüntü uydularıyla bir adım daha ileri taşımakta kararlıyız.

İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır.

Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır. İstihbarat teşkilatımız topladığı verileri TSK, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla paylaşacaktır. Böylece istihbarat dağınıklığı ve koordinasyon sorunu ortadan kalkacaktır.