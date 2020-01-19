Erdoğan: Miçotakis oyunu yanlış oynuyor

Libya'da ateşkes konusunun ele alınacağı Berlin Konferansı öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'ya davet edilmediği için rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, "Libya ve Türkiye arasında atılan imzalar, varılan anlaşma Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil" dedi.