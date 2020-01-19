Erdoğan: Miçotakis oyunu yanlış oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Libya' konusunda gerçekleştirilecek Berlin Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'yahareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.
- Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Libya'da sükunet Putin'le yaptığımız ateşkes çağrısı sayesinde sağlanmıştır.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor https://t.co/iqO9rztOpk— AA Canlı (@AACanli) 19 января 2020 г.
- Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir.
'Miçotakis bu oyunu yanlış oynuyor'
- Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Aslında Libya ve Türkiye arasında atılan adımlar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından rövanşist anlayışla bir yaklaşım içine girdi.
- Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı.
- (Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok.
- (FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlar) Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur.
- (Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok.
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