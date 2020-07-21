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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısına iştirak ederek konuşma yaptı.

    Erdoğan: Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak hakkını söke söke alan ülke olarak devam edeceğiz

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    -  Türk milleti istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır.

    - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır.  15 Temmuz gecesi milletimiz dünya tarihine geçti. 

    - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu. 

    - Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu.

    - Yönetim sistemimizi değiştirirken, iç ve dış siyasetten tarihi ve sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Her değişim gibi bunun da oturması vakit alacaktır. Pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Daha iyisini daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.

    - Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı isimleriyle muhafaza ettik, bazılarını da birleştirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.

    - Ermenistan saldırılarında mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

    - Libya'da saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 

    - Bugüne kadar cumhurbaşkanlığı karanamesi ile pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik. İhtiyaç olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform ve değişim ile yola devam edeceğiz.  Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. 

    - Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu.

    - Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.

    -  Geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biriyiz. Bu gururla kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

    - Kimsenin toprağında egemenliğinde hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bu güne kadar yaptıklarımızla ispatladık. 

    - Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

    - Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.

    - Ülkemizin en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi milletimizin istifadesine sunduk. 

    - Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık. 

    - 2018 yılında ek ders ücretiyle birlikte bir öğretmenin eline aylık 4153 lira geçerken bu rakam %25'lik artışla 5177 liraya ulaşmıştır.

    - Devlet burslu öğrenci oranı yüzde 40'lara ulaştı. 117 yüksek öğrenim yurdunu hizmete aldık. 

    - Harçları kaldırırken devamlı gösteriler yapılıyordu; 18 yıl önce 45 lira olan kredi- burs miktarını bu yıl 550 liraya yükselttik. 

    - Özellikle Vefa projesinde 77 il ve 361 ilçede 1836 milli eğitim personelimiz görev alarak özverili bir çalışma sergiledi. 

    - Sağlık hizmeti dünya standardının üzerine çıktı. 5 bin 239 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesini hizmete sunduk.

    - Adalette milletimizin hak ve hukuk arayışına cevap verecek pek çok reformu hayata geçirdik. Geçmişte adalet sarayı diye bir şey yoktu. merdivenaltı hizmet diyebileceğimiz adalet hizmetleri veriliyordu. Artık hakimlerimiz savcılarımız çok daha rahat hizmet verir hale geldiler. 

    - İŞ uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getirdil

    - infaz düzenlemesiyle hem adaletin tecellisini hemde hükümlülerin topluma kazanmasını gözeten sisteme geçtik

    - Çoklu baro düzenlemesini de içeren ve avukatların kılık kıyafetten baro seçeneğine kadar pek çok haklarını hukuki güvence altına alan düzenlemeyi de hayata geçirdik. 

    - Libya'da gelişmeleri takip ediyoruz, prim vermeyeceğiz. 

     

     

     

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