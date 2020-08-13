İnce: Başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket'

CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, yeni bir hareket başlattığını, hareketin adının 'Bin Günde Memleket' olduğunu söyledi. 'Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz' diyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini eleştirdi.