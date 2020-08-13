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    İnce: Başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket'

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008131042643465-muharrem-ince-aciklama-yapiyor/

    CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, yeni bir hareket başlattığını, hareketin adının 'Bin Günde Memleket' olduğunu söyledi. 'Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz' diyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini eleştirdi.

    CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlattı. İnce, "1000 Günde Memleket Hareketi" adı altında 4 Eylül'de Sivas'tan çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

    Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısıyla merak edilenleri yanıtladı. İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

    • Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.
    • Türkiye tarihinin en zor dönemini yaşıyor. 18 yıllık bir iktidar yeni sorunlar eklemiştir. Mühürsüz oy pusulalarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları büyütmüştür. Devlette kurum ve kurallar çökmüştür. TÜİK gibi MB gibi kurumların bağımsızlığı yok edilmiştir. Din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. Okul türleri arasındaki ayrımcılık eğitimin niteliğini düşürmüştür. Bu politikalar sonucu zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır. Dış politikada gel-gitler yaşayan, savunma sistemlerini kullanamayan, sorunlarını erteleyen bir ülke haline geldik. Mavi Vatan'da büyük bir zenginlik bulunmaktır. Bu hakları korumak partiler üstü bir konumla ele alınmalıdır. İşsizliği artıran, ekonomideki memnuniyeti buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Hem lider, hem muhalefet sorunu vardır.

    'Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım'

    • Bu kötü gidişten CHP de nasibini almıştır. CHP ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurulayı'na katılmamıştır. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O nedenle dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u kurtarmak için Ankara'ya gitmesi gibi.
    • AKP çökecek ama Türkiye'nin üzerine çökecek. AKP çökerken CHP kurtarıcı değil seyirci rolü üstleniyor. Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir. Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür hatta yüzde 50+1 de mümkündür. Bizim başlattığımız hareket muhalefet hareketi değildir. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

    'Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz'

    • Başlattığımız hareketin adı 'Bin günde memleket hareketi'dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktır. 'Zafer' hazırlanmaktır. Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz. Milletimizin isteklerini vizyonumuzla birlikte hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir.
    • 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketi başlatacağız. 1000 günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Yolumuz zordur, kenetlenerek bu zorluğu aşacağız.
    • Bunlar bir Cumhuriyet öğretmenin hayalleri değildir. Bir Cumhuriyet öğretmeninin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır. Yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

    Sorulara yanıtlar

    • 'Seçim gecesi tartışmaları...' O moralle miting yaptırdılar. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in bir benim reklamım. Kemal Bey aday değil ki... Reklamlarımı televizyonlara vermiyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar, reklam yapmıyorlar. Seçim gecesi, 'Ne yapıyorsunuz' dedim, bilgi vermiyorlar. İkinci tura kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok, 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum, krizi kötü yönetmiş olabilirim. Ama bana veri vermediler. Erdoğan 1,3 milyon oy az alsaydı seçim ikinci tura kalacaktır.
    • Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar, beni çağırmıyorlar. Parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar.
    • 'Bir CHP'li saraya gitmiş'. İki gazeteciye dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri mi gitti?
    • 'Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor' diyorlar. 'CHP iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı?' CHP'nin iktidar olması demek, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasıdır. Erdoğan'ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı yapmak nasıl bir iktidar? Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası yok ki... Öyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. CHP iktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum...
    'CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi'
    • 'CHP yerel seçimlerde başarısız mıydı?' Hayır, başarılıydık. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Hatay'ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı, HDP'liler kazandırdı. Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Bu başarıyı küçümsemiyorum, adaylarımız iyi bir kampanya yaptı. Kürtleri yok sayamazsınız.
    • 'Partiyi bölüyorsun.' Ben Millet İttifakı'nın içindeyim, Cumhur İttifakı'na geçmiyorum. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Bu sistemde bölme diye bir şey olmaz.
    • 'Sizi saray mı destekliyor.' Bunun mantıksızlığını anlatayım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce CHP'den 8 puan fazla aldı. HDP'lilerden, İYİ Partililerden, MHP'lilerden, AK Partililerden aldı. Erdoğan'ın oyu AKP ve MHP oyundan daha azdır. Millet İttifakı'nın da içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değildir. 'Saray destekliyor' diyen CHP içindeki rant baronlarıdır. Bu bir palavradır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar. 
    'Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşarttı'
    • Yandaş medyaya gelince, bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşarttı. Bir gün memleket hareketi gerçeklerini haykırmaya başladığında ekranlarınızı ve sayfalarınızı kapatacağınızı biliyorum.
    • Anketler... Memnun değilim. Ben 30,6'yı 50+1 yaparsam memnun olurum. Benim memnuniyetim 50+1'le olurum.
    • 'Kurultay'da saygısızlık yapıldı, o yüzden parti kuruyor.' Anlattığınız işler içinde en anlamadığım konu bu. Delegeler arasında oturmak benim için şereftir. Hiç düşünmediğim bir şey.
    • Biz 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı Cumhuriyet Bayramı öncesi yapacağım.
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