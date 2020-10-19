Erdoğan: Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim

Eğitim ve öğretimde istedikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şahsen bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum. Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/sWYJ4f7UiJ — AA Canlı (@AACanli) October 19, 2020

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Önceliğimizi evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şart'