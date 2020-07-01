Kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebekleriyle ilgili mesajlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Bu mecraların bir düzene sokulması şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin ekonomik gidişatına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" ifadesini kullandı.

'AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yok'

Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki 4 ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/dVOCZ9SAM6 — AA Canlı (@AACanli) July 1, 2020

Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle

'Kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanlar Türkiye'nin duruşunu sorgulayamaz'

Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor. Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

'Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz?

Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.

Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil.

Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir.

'Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir'