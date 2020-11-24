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    Bahçeli'den Arınç'a tepki: Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklıktır

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ile Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu suçluyu övmektir" dedi.

    Partisinin haftalık TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    • MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir.
    • Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir.

    • Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır.
    • Doktorlarımızdan hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan diğer tüm sağlık çalışanlarımıza kadar bütün kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsinin destekçisiyiz. Kovid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını da kararlılıkla veriyoruz.

    'Çakıcı’nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir'

    • Zilletin ana ve yan aktörleri zalimlerin gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir. Alayına yazıklar olsun, yabancılara biat eden, gel gel yapan, el sallayan, mesaj yollayan, alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun.
    • Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı’nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü' demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.

    • Alaatin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur vatan millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı’nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü' demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı karakolları ateşe vermedi polisimize silah çekmedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü anayasa hazırladığı teröristlere baksın.

    • Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ile Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır ahmaklıktır. Bu suçluyu övmektir. Devran isimli şahıs teröristtir yazan da teröristtir. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.

    İmamoğlu'na tepki

    • İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın vefatlarla ilgili bakanlığı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkarlar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP virüsün bulaşma hızından memnun mudur?
    Etiketler:
    Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Alaattin Çakıcı, Hukuk, Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli
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