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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/canli--zaharova-abdnin-planlari-arasinda-sadece-silah-sevkiyati-ve-biyoloji-laboratuvarlari-var-1055208907.html
CANLI | ABD, 13 Rus vatandaşı ve 21 kuruluşa 'siber saldırı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı
CANLI | ABD, 13 Rus vatandaşı ve 21 kuruluşa 'siber saldırı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına misilleme olarak hasım ülke kategorisinde yer... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:04+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD, 13 Rus vatandaşı ve 21 kuruluşa 'siber saldırı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı

17:04 31.03.2022 (güncellendi: 17:18 31.03.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına misilleme olarak hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladı. Almanya ve Fransa ise, gaz akışının durması senaryosuna karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Mariupol’ün yüzde 90-95’inin özgürleştirildiğini ve kentin normal yaşamına dönmeye başladığını duyurdu.
Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını açıkladı. Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini kaydetti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ise, gaz akışının durması senaryosuna karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.
Donetsk - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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CANLI | Donetsk: Ukrayna'nın bir parçası olarak var olmamız artık mümkün değil
06:30
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:35 31.03.2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak
18:24
18:23 31.03.2022
Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan’a, Rusya'ya yaptırım uygulamak istemediği için ‘Maydan’ hazırlanıyor
Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği’ni (AB) dinlemeyen Sırbistan için bir ‘Maydan’ hazırlığı içinde olduğunu ve iktidarı devirmeyi amaçladığını belirtti.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Sputnik’e demecinde, dış güçler tarafından ülkede düzenlenmesi planlanan olası ‘Maydan’ senaryolarına ilişkin endişelerini paylaştı.
Vulin, Batılı analistlerin son zamanlarda Sırbistan’ın bir ‘Maydan’a ihtiyacı olduğu görüşünü sıkça dile getirmeye başladıklarını belirterek, “Seçimlerin hemen ardından (Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri), halihazırda mali ve siyasi olarak desteklenen Batı yanlısı siyasi partilerin, hükümeti devirme girişimiyle sonuçlanacak seçim sonuçlarına itiraz etme süreci başlatmalarını bekliyorum” dedi.
Vulin, ‘Maydan’ın Ukrayna’nın demokrasisini kaybettiği, ‘Sağ Sektör’ ve diğer neo-Nazi oluşumlarının halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümeti devirdiği ve ardından istedikleri herkesi tasfiye ettikleri yer olduğuna ifade etti.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya'ya yaptırım uygulamaması ve askeri tarafsızlıktan vazgeçmemesi nedeniyle her türlü tehdide maruz kaldığını ve Sırbistan’ın sokak çatışmalarına hazırlandığını dile getiren Vulin, “Eğer Vucic, Avrupa Birliği’ni dinlemiş olsaydı bugün sırtı sıvazlanan büyük bir ‘demokrat’ olacaktı. Gazımızın olmamasının pek bir önemi olmayacaktı” diye konuştu.
‘Dünyanın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı var’
Tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini kaydeden Vulin, “Tek kutupluluk öldü. Rusya ve Çin olmadan dünyayı yönetemezsiniz. AB faktörünü göz ardı edemezsiniz. Bunlar kabul edilmesi gereken vektörler. Yeni bir ‘Yalta’ olup olmayacağını söyleyemem, ancak büyük güçler arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Yeni bir güvenlik sistemi kurulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
‘Rusya'nın dünya mirasına katkısı yadsınamaz’
Vulin, Sırbistan’ın yıllardır süren ve aslında Ukrayna kaynaklı olmayan her yeni Rus karşıtı histeri dalgasına katılmadığını belirterek, “Rus çocukları okullardan atmaya hazırlar. Batı, Avrupa'da kimseyi gücendirmemeye dikkat ediyor ama söz konusu Ruslar olunca herşey mübah. Sonunda, Batı'nın cezasız nefret için bir objesi oldu” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın dünya mirasına olan katkılarının yadsınamayacağına vurgu yapan Vulin, şöyle devam etti:
"Rus halkının dünya mirasına katkısını silelim, elimizde ne kalacak? Charles Bukowski, Dostoyevski'nin yerini alabilir mi? Ruslar bilime ne verdi? Şimdi, Mendeleyev’in periyodik tablosunu silmek mi gerekecek? Rusya'yı silelim, bakalım Batı’nın elinde ne kalacak?”
18:08 31.03.2022
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
Ukrayna krizi
Yemen'deki Husiler: Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazırız
17:35
18:04 31.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Türk İHA'larıyla aerosol püskürtme planları yaptı
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna'da hava araçları motoru üreten Motor Sich firmasının Bayraktar İHA'larının üreticisi Baykar Teknoloji'ye Türk İHA'larını aerosol püskürtmek için kullanma imkanı olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kirillov, "Ukraynalı Motor Sich firmasının Türk Bayraktar İHA'larının üreticisine yönelttiği talep dikkat çekiyor. Bu belgenin 15 Aralık 2021 tarihli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Belgenin özünde, bu İHA'ları en az 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma imkanı olup olmadığı yer alıyor" dedi.

300 kilometre uçuş menziline sahip bu İHA'ların Rusya topraklarına enfeksiyon taşınmasıyla ilgili ciddi bir tehdit oluşturabileceğini kaydeden Kirillov, Kiev rejiminin fiiliyatta Rusya'ya karşı kullanmak üzere kimyasal tedarik ve kullanma araçları geliştirme planları yaptığının altını çizdi.

Bu arada Kirillov'un kamuoyuyla paylaştığı belgelerde Ukrayna tarafının sorularının Bayraktar Akıncı İHA'larına yönelik olduğu, Baykar Teknoloji şirketinin buna olumsuz yanıt verdiği görüldü.
'ABD, zehirli kapsüller taşıyan İHA'lar geliştirdi'
Bu arada Kirillov, ABD'nin zehirli kapsüller taşıyabilen İHA'lar geliştirerek patentini aldığını söyledi.

Kirillov, patentin açıklama kısmında bu İHA'lar yardımıyla düşman birliklerin ABD askerlerine yönelik bir risk oluşmadan imha edilebileceğinin belirtildiğine dikkat çekti.

Açıklama kısmında bu silahların maliyetinin düşük olduğunun ve düşman birlikleriyle herhangi bir temas kurulmadığının kaydedildiğini aktaran Kirillov, bunun ABD'nin 'temassız savaş' konseptine uygun olduğunu belirtti.
17:19 31.03.2022
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
MULTİMEDYA
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada
17:15
17:15 31.03.2022
ABD, 13 Rus vatandaşı ve 21 kuruluşa 'siber saldırı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, 13 Rusya vatandaşını ve 21 kuruluşu 'siber eylemleri' gerekçe göstererek ABD'nin Hasımların Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım listesine aldı. ABD'nin listeye eklediği kurumlar arasında Serniya Mühendislik, Sertal, Ao-nii-vektor, Mikron ve T Platformları yer aldı.
Bununla beraber bakanlık, Rus Ozon Bank'ı yaptırım listesinden çıkardı.
17:05 31.03.2022
Sputnik Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
Ukrayna krizi
Sputnik Türkiye'ye neden erişilemiyor?
17:02
17:01 31.03.2022
Zaharova: ABD’nin planları arasında sadece silah sevkiyatı ve biyoloji laboratuvarları var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna için güvenlik garantörü olan Beyaz Saray’ın ülkede barışın korunması sorumluluğunu üzerine aldığını, ancak ABD’nin tek planının biyoloji laboratuvarları ve silah sevkiyatı olduğunu kaydetti.
Telegram’dan açıklamada bulunan Zaharova, Ukrayna’nın güvenlik garantörü olarak ABD’nin barışın korunması yükümlülüğünü üstlendiğini belirtti.
Zaharova, “Ancak ABD’deki liberal demokratların planları arasında böyle bir şey yok. Onların tek planladığı silah sevkiyatı, biyoloji laboratuvarları, Avrasya’daki durumu istikrarsız hale getirmek için kukla rejimleri kontrol etmek” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, dün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya sunulabilecek güvenlik garantileri konusunda henüz net bir şey açıklamayacağını ifade etmişti.
Rusya ile görüşmelerdeki heyet üyelerinden David Arahamiya, Kiev’in Ukrayna için yeni bir güvenlik sistemi önerdiğini belirtmişti.
Ukrayna yönetimi, Türkiye, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya ve İsrail'in yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkeleri garantör olarak görüyor.
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