CANLI | ABD, 13 Rus vatandaşı ve 21 kuruluşa 'siber saldırı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Sırbistan’a, Rusya'ya yaptırım uygulamak istemediği için ‘Maydan’ hazırlanıyor

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği’ni (AB) dinlemeyen Sırbistan için bir ‘Maydan’ hazırlığı içinde olduğunu ve iktidarı devirmeyi amaçladığını belirtti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Sputnik’e demecinde, dış güçler tarafından ülkede düzenlenmesi planlanan olası ‘Maydan’ senaryolarına ilişkin endişelerini paylaştı.

Vulin, Batılı analistlerin son zamanlarda Sırbistan’ın bir ‘Maydan’a ihtiyacı olduğu görüşünü sıkça dile getirmeye başladıklarını belirterek, “Seçimlerin hemen ardından (Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri), halihazırda mali ve siyasi olarak desteklenen Batı yanlısı siyasi partilerin, hükümeti devirme girişimiyle sonuçlanacak seçim sonuçlarına itiraz etme süreci başlatmalarını bekliyorum” dedi.

Vulin, ‘Maydan’ın Ukrayna’nın demokrasisini kaybettiği, ‘Sağ Sektör’ ve diğer neo-Nazi oluşumlarının halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümeti devirdiği ve ardından istedikleri herkesi tasfiye ettikleri yer olduğuna ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya'ya yaptırım uygulamaması ve askeri tarafsızlıktan vazgeçmemesi nedeniyle her türlü tehdide maruz kaldığını ve Sırbistan’ın sokak çatışmalarına hazırlandığını dile getiren Vulin, “Eğer Vucic, Avrupa Birliği’ni dinlemiş olsaydı bugün sırtı sıvazlanan büyük bir ‘demokrat’ olacaktı. Gazımızın olmamasının pek bir önemi olmayacaktı” diye konuştu.

‘Dünyanın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı var’

Tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini kaydeden Vulin, “Tek kutupluluk öldü. Rusya ve Çin olmadan dünyayı yönetemezsiniz. AB faktörünü göz ardı edemezsiniz. Bunlar kabul edilmesi gereken vektörler. Yeni bir ‘Yalta’ olup olmayacağını söyleyemem, ancak büyük güçler arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Yeni bir güvenlik sistemi kurulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Rusya'nın dünya mirasına katkısı yadsınamaz’

Vulin, Sırbistan’ın yıllardır süren ve aslında Ukrayna kaynaklı olmayan her yeni Rus karşıtı histeri dalgasına katılmadığını belirterek, “Rus çocukları okullardan atmaya hazırlar. Batı, Avrupa'da kimseyi gücendirmemeye dikkat ediyor ama söz konusu Ruslar olunca herşey mübah. Sonunda, Batı'nın cezasız nefret için bir objesi oldu” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın dünya mirasına olan katkılarının yadsınamayacağına vurgu yapan Vulin, şöyle devam etti: