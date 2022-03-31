CANLI | AB ile ABD, Moskova'ya daha fazla yaptırımı görüştü

ABD ile AB'nin ortak toplantısında, temsilciler, Rusya'yı uluslararası finansal sistemden daha fazla izole etmek için ek yaptırımlar gerektiğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Amerika'nın kamuoyunda huzursuzluğu tetiklemek ve halk ayaklanması başlatmak için Rus askeri kayıp sayılarını bilinçli olarak fazla gösterdiğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da özel askeri operasyon yürüten Rus ordusunun 31 Mart sabah saat 10’da Mariupol’den Zaporojye’ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulayacağını belirtti.
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