CANLI | AB ile ABD, Moskova'ya daha fazla yaptırımı görüştü

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ABD ve AB diplomatlarının gerçekleştirdiği Rusya konulu Yüksek Düzeyli Diyalog'un ilk toplantısından 'Rusya'ya daha fazla yaptırım' kararı çıktı. Öte yandan, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Amerika'nın halkı tedirgin etmek ve ayaklanma başlatmak için Rus askeri kayıp sayılarını bilinçli olarak artırdığını söyledi.