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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | AB ile ABD, Moskova'ya daha fazla yaptırımı görüştü
CANLI | AB ile ABD, Moskova'ya daha fazla yaptırımı görüştü
ABD ve AB diplomatlarının gerçekleştirdiği Rusya konulu Yüksek Düzeyli Diyalog'un ilk toplantısından 'Rusya'ya daha fazla yaptırım' kararı çıktı. Öte yandan... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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ABD AB - Sputnik Türkiye

CANLI | AB ile ABD, Moskova'ya daha fazla yaptırımı görüştü

06:30 31.03.2022 (güncellendi: 06:41 31.03.2022)
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ABD ve AB diplomatlarının gerçekleştirdiği Rusya konulu Yüksek Düzeyli Diyalog'un ilk toplantısından 'Rusya'ya daha fazla yaptırım' kararı çıktı. Öte yandan, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Amerika'nın halkı tedirgin etmek ve ayaklanma başlatmak için Rus askeri kayıp sayılarını bilinçli olarak artırdığını söyledi.
ABD ile AB'nin ortak toplantısında, temsilciler, Rusya'yı uluslararası finansal sistemden daha fazla izole etmek için ek yaptırımlar gerektiğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Amerika'nın kamuoyunda huzursuzluğu tetiklemek ve halk ayaklanması başlatmak için Rus askeri kayıp sayılarını bilinçli olarak fazla gösterdiğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da özel askeri operasyon yürüten Rus ordusunun 31 Mart sabah saat 10’da Mariupol’den Zaporojye’ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulayacağını belirtti.
Donbass operasyonuna ilişkin tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:46 31.03.2022
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06:36 31.03.2022
'ABD, Rus halkını kışkırtmak için askeri ölüm sayılarını fazla gösteriyor'
Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'da halk ayaklanmasını kışkırtmak için Ukrayna'daki Rus askeri kayıplarının sayılarını kasten fazla gösterdiğini kaydetti.
Antonov, "ABD Dışişleri, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki kayıplarını kasten olduğundan daha fazla gösteriyor. Bu açıklamaların alaycı bir amacı var: Ülkemizde kamuoyunda huzursuzluğu tetiklemek. Bu olmayacak" dedi.
06:29 31.03.2022
ABD ve AB diplomatları, Rusya konulu ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısını gerçekleştirdi
ABD'yi Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Avrupa Birliği'ni ise AB Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora temsil etti.
Temsilciler, toplantıda Rusya'ya yaptırım uygulayan ülke sayısını artırma hedeflerini açıkladı.
Toplantıda Rusya'nın, ABD ve AB ekonomilerinden ve uluslararası finansal sistemden daha fazla izole etmek için ek adımlar atılması üzerinde durulduğu belirtildi.
AB'nin Rus enerji taşıyıcılarına olan bağımlılığını azaltma konusuna da değinilen toplantıda, 2022'nin sonunda tekrardan Rusya konulu üst düzey toplantı düzenleme konusunda mutabık kalındı.
Ayrıca, ABD ve AB'nin Çin'e Rusya'ya yönelik yaptırımlara müdahale etmemesi çağrısında bulunmaya devam edecekleri bildirildi.
Bir gün önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu söylemişti.
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