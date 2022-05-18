CANLI | ABD Hazine Bakanı: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor

AB, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için 'REPowerEU' planını hazırladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırlananın 'REPowerEU' adlı plana ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna krizinin küresel enerji piyasalarının işleyişini bozduğuna işaret eden von der Leyen, krizin AB'nin özellikle Rusya'dan ithal edilen fosil yakıtlara bağımlılığını ortaya koyduğunu anlattı.

Von der Leyen, "Artık enerjide Rusya'ya bağımlılığımızı olabildiğince hızlı bir şekilde azaltmalıyız" dedi.

Hazırladıkları planın bunu gerçekleştirmeyi hedeflediğine işaret eden von der Leyen, Rus fosil yakıtlarının yerinin doldurulması için talep tarafında enerji tasarrufu, arz tarafında çeşitlendirmeyle temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "REPowerEU planı enerji tasarrufunu artırmamıza, fosil yakıtları aşamalı biçimde kaldırmayı hızlandırmamıza ve yeni bir ölçekte yatırımlar başlatmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Mevcut enerji krizini atlatmanın en hızlı ve en ucuz yolunun enerji tasarrufu olduğunu dile getiren von der Leyen, "Bu nedenle 2030 için AB enerji verimliliği hedefini yüzde 9'dan yüzde 13'e çıkaracağız" diye konuştu. Temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için harekete geçeceklerini vurgulayan von der Leyen, "AB'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıyoruz" dedi.