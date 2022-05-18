CANLI | ABD Hazine Bakanı: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel olduğunu duyurdu.
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Moskova'daki Fransız büyükelçiliğinden 34, İtalyan büyükelçiliğinden 24 ve İspyanyol büyükelçiliğinden 27 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusuna, “Bunun sadece bir tanımı olabilir: Azovstal topraklarında saklanan askerler silahlarını bırakıyorlar ve teslim oluyorlar” yanıtını verdi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: