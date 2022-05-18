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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/canli--abd-hazine-bakani-yasalarimiz-dondurulan-rus-varliklarina-el-konulmasina-olanak-vermiyor--1056478200.html
CANLI | ABD Hazine Bakanı: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor
CANLI | ABD Hazine Bakanı: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke yasalarının Rusya'nın dondurulan mal varlıklarına el konulmasına ve... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri harekat
nato
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Janet Yellen - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Hazine Bakanı: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor

16:53 18.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke yasalarının Rusya'nın dondurulan mal varlıklarına el konulmasına ve Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermediğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel olduğunu duyurdu.
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Moskova'daki Fransız büyükelçiliğinden 34, İtalyan büyükelçiliğinden 24 ve İspyanyol büyükelçiliğinden 27 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusuna, “Bunun sadece bir tanımı olabilir: Azovstal topraklarında saklanan askerler silahlarını bırakıyorlar ve teslim oluyorlar” yanıtını verdi.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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CANLI | AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya mali yardım hedefi bu yıl için 9 milyar euro
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17:19 18.05.2022
AB, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için 'REPowerEU' planını hazırladı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırlananın 'REPowerEU' adlı plana ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna krizinin küresel enerji piyasalarının işleyişini bozduğuna işaret eden von der Leyen, krizin AB'nin özellikle Rusya'dan ithal edilen fosil yakıtlara bağımlılığını ortaya koyduğunu anlattı.
Von der Leyen, "Artık enerjide Rusya'ya bağımlılığımızı olabildiğince hızlı bir şekilde azaltmalıyız" dedi.
Hazırladıkları planın bunu gerçekleştirmeyi hedeflediğine işaret eden von der Leyen, Rus fosil yakıtlarının yerinin doldurulması için talep tarafında enerji tasarrufu, arz tarafında çeşitlendirmeyle temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "REPowerEU planı enerji tasarrufunu artırmamıza, fosil yakıtları aşamalı biçimde kaldırmayı hızlandırmamıza ve yeni bir ölçekte yatırımlar başlatmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
Mevcut enerji krizini atlatmanın en hızlı ve en ucuz yolunun enerji tasarrufu olduğunu dile getiren von der Leyen, "Bu nedenle 2030 için AB enerji verimliliği hedefini yüzde 9'dan yüzde 13'e çıkaracağız" diye konuştu. Temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için harekete geçeceklerini vurgulayan von der Leyen, "AB'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıyoruz" dedi.
17:15 18.05.2022
Formula 1, iptal edilen Rusya Grand Prix'si yerine bu yılı 22 yarışla tamamlayacak
Formula 1 yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı nedeniyle iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin yerine 2022 yılında başka yarış yapılmayacağını sezonun 22 yarışla tamamlanacağını duyurdu.
Rusya Grand Prix'i iptal edilmeden önce 23-25 Eylül tarihleri için planlanmıştı. 2022 sezonu 22 yarışla tamamlanacak.
17:12 18.05.2022
Rusya, Kanadalı kamu yayın kurumu CBC'in Moskova ofislerini kapatıyor
17:09 18.05.2022
Litvanya'dan Ukrayna'ya Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transitini kesme çağrısı
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'yı Moskova'ya ekonomik zarar vermek için Rus doğalgazının Avrupa Birliği'ne (AB) geçişini kesmeye çağırdı.
17:06 18.05.2022
AB Konseyi Başkanı Michel'den Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisine destek
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un AB'ye katılmak isteyen ülkelerle 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini desteklediğini söyledi.
Daha önce Macron, üyelik başvurusunun değerlendirilmesini bekleyen Ukrayna gibi ülkeleri kabul etmek için böyle bir yapıya ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Macron'un çıkışı, Doğu Ortaklığı projesinin fiilen sona erdiğine dönük tartışmalardan sonra gelmişti.
16:50 18.05.2022
ABD Hazine Bakanı Yellen: Yasalarımız, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına olanak vermiyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke yasalarının Rusya'nın dondurulan mal varlıklarına el konulmasına ve Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermediğini kaydetti.
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