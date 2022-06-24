Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti

Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2022-2025 yılları için Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin koridorları üzerinde kargo taşımacılığına yüksek talep kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov düzenlediği lojistik koridorlar konulu toplantı kapsamında gazetecilere, “Toplantıda Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin ulaştırma koridorlarının 2022-2025 yıllarındaki tahmini kargo hacmi konusu ele alındı” dedi.

Belousov, Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tahminleri doğrultusunda, yeni ekonomik koşullar da dikkate alındığında bu koridorlar üzerinde yük taşımacılığına yönelik yoğun talep olduğunu ifade etti.