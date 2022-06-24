Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Zolotoye ve Gorskoye yerleşiminin kurtarıldığını ifade etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 8 yıl önce Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü aldığını anımsatarak '22. yüzyılda bir ara AB'ye kabul edilmeyi umduklarını' söyledi.
AB ülkeleri liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesini Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli olan noktanın bu süreçlerin söz konusu ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerde büyük sorunlar yaratmaması olduğunu dile getirdi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna ve Moldova gibi Avrupa Birliği'ne (AB) aday üye statüsü alamadıkları için istifa etmeye niyetinin olmadığını söyleyerek, Brüksel'in öne sürdüğü şartları yerine getireceklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: