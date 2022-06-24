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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/canli--italya-basbakani-dogalgazda-rusyaya-olan-bagimliligimizi-yuzde-25e-indirdik-1057888758.html
Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti
Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti
Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2022-2025 yılları için Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin koridorları... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Liman- Gemi - Sputnik Türkiye

Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti

16:43 24.06.2022 (güncellendi: 17:57 24.06.2022)
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Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2022-2025 yılları için Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin koridorları üzerinde kargo taşımacılığına yüksek talep kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Zolotoye ve Gorskoye yerleşiminin kurtarıldığını ifade etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 8 yıl önce Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü aldığını anımsatarak '22. yüzyılda bir ara AB'ye kabul edilmeyi umduklarını' söyledi.
AB ülkeleri liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesini Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli olan noktanın bu süreçlerin söz konusu ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerde büyük sorunlar yaratmaması olduğunu dile getirdi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna ve Moldova gibi Avrupa Birliği'ne (AB) aday üye statüsü alamadıkları için istifa etmeye niyetinin olmadığını söyleyerek, Brüksel'in öne sürdüğü şartları yerine getireceklerini belirtti.
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Ukrayna askerleri, Naziler ve paralı askerlerden oluşan 2 bin kişilik grup kuşatıldı
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:52 24.06.2022
Polonya: AB, Rusya yaptırımlarına uyulması konusunda sorunlar yaşıyor
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyulması konusunda sorunlar yaşadığını belirtti.
Brüksel’de gerçekleşen AB Zirvesi’nin ikinci gününde konuşan Morawiecki, “Rusya’ya yönelik tüm eylemlerimizin amacı, savaş sarmalının kopması, savaş makinesinin bozulması. Bugün bir yandan altı yaptırım paketinin tümünün hükümlerinin etkin biçimde uygulanmasını konuşuyoruz, zira bu anlamda sorunlar ortaya çıkıyor, ayrıca önümüzdeki haftalarda konuşacağımız yeni kararlar var, bunlara da yoğunlaşacağız” açıklamasında bulundu.
17:10 24.06.2022
Rusya’da bakanlıklar Türkiye, İran, Hindistan ve Çin yönüne yük taşımacılığına rekor talep kaydetti
Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2022-2025 yılları için Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin koridorları üzerinde kargo taşımacılığına yüksek talep kaydetti.
Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov düzenlediği lojistik koridorlar konulu toplantı kapsamında gazetecilere, “Toplantıda Rusya-Türkiye, Rusya-İran-Hindistan ve Rusya-Çin ulaştırma koridorlarının 2022-2025 yıllarındaki tahmini kargo hacmi konusu ele alındı” dedi.
Belousov, Rusya Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tahminleri doğrultusunda, yeni ekonomik koşullar da dikkate alındığında bu koridorlar üzerinde yük taşımacılığına yönelik yoğun talep olduğunu ifade etti.
16:49 24.06.2022
Macron: Avrupa Siyasi Topluluğu formatındaki ilk toplantı Çekya'da yapılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Siyasi Topluluğu' formatında düzenlenecek ilk toplantının Çekya'da olacağını belirtti.
Macron, "Perşembe akşamı yapılan tartışmanın ardından bu konuda geniş bir uzlaşmaya varıldı. Avrupa Siyasi Topluluğu, AB'nin genişleme sürecinin yerini tutmaz. İzlanda'dan Ukrayna'ya, Avrupa kıtasının liderlerinin savunma, güvenlik, enerji, altyapı, sağlık krizi ve ekonomi konularını tartışmasına olanak sağlayacak" dedi.
16:43 24.06.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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Putin: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkarılmasıyla ilgili histeri suni olarak tırmandırılıyor
16:40
16:39 24.06.2022
İtalya Başbakanı: Doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığımızı yüzde 25'e indirdik
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'dan alınan doğalgazını ülkesinin toplam talebinin yüzde 25'ini karşıladığını belirtti.
Draghi, "Depolama tesislerinin dolumu iyi gidiyor, Rus doğalgazına geçen yıl 40 iken bugün yüzde 25 oranda bağımlıyız" ifadelerini kullandı.
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