Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) bir Rus uçağını kaçırmaları için pilotlara 2 milyon dolar rüşvet teklif ettiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekonomi konularından sorumlu danışmanı Oleg Ustenko, ‘Gıda Anlaşması’ kapsamında Ukrayna tahılının sevkiyatı için yaklaşık 8-9 aya ihtiyaç olacağını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Harkov Bölgesi’nde emekli aylıkları, devlet çalışanları maaşları ve sosyal yardım ödemelerinin yapılmaya başlandığını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, diyalog imkanının yapıcı olmayı reddeden ve provokasyonlar düzenleyen ABD ile Kiev'de ‘vesayeti altında olan kişiler’ tarafından yok edildiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: