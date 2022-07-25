CANLI | FSB: Ukrayna, Rus uçağını kaçırmak için pilotlara 2 milyon dolar teklif etti

FSB: Ukrayna, Rus uçağını kaçırmak için pilotlara 2 milyon dolar teklif etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) bir Rus uçağını kaçırmaları için pilotlara 2 milyon dolar rüşvet teklif ettiğini bildirdi.