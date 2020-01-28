Şi: Çin 'şeytani' virüse karşı bir savaş yürütüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ‘şeytani’ koronavirüs salgınına karşı ciddi bir savaş yürüttüğünü belirtti ve hükümetin hastalığı kontrol etme yönündeki çabalarında şeffaf olacaklarının sözünü verdi.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınını incelemek üzere ülkede bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ) yetkilileriyle görüşen Devlet Başkanı Şi Cinping, “Bu salgın bir şeytan ve biz şeytanın saklanmasına izin veremeyiz” dedi.

Şi, “Çin hükümeti her zaman, salgına dair bilgilerin yerel halka ve yabancı ülkelere zamanında açıklanmasına yönelik açık, şeffaf ve sorumlu bir tutum benimsedi” ifadelerini kullandı.

DSÖ: Çin’e güveniyoruz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güvendiklerini belirtti. Çin’in aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ghebreyesus, Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı.

Çinli Bakan: Salgını yenme konusunda inancımız tam

Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi.

Wang, "Böyle bir zamanda Çin’i ziyaret etmeniz, sadece Çin’e olan desteğinizi göstermiyor, aynı zamanda Çin’e DSÖ ile iş birliğini güçlendirmesi konusunda motivasyon sağlıyor. Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var" ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 160’a yükseldi

Çinli yetkililer koronovirüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 515 kişinin virüsten etkilendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülke yetkililerine göre, Çin'in dışında ABD, Avustralya, Singapur, Tayvan, Tayland, Malezya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Vietnam, Nepal, Kanada, Kamboçya, Sri Lanka, ve Almanya gibi ülkelerde koronavirüs vakaları görüldü. Ancak şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

Japonya’da ilk: Çin’e gitmemiş hastada virüs tespit edildi

Öte yandan Japonya ilk kez hiç Çin'e gitmemiş bir kişide virüse rastlandığını açıkladı.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato, iki kişide daha koronavirüsün tespit edildiğini, böylece sayının altıya yükseldiğini açıkladı.

Bunlardan biri 60 yaşındaki bir otobüs şoförü olarak açıklandı. Adamın daha önce Çin’e hiç seyahat etmediği ancak bu ay içinde iki kere Vuhan’dan gelen Çinli turistlere şoförlük yaptığı belirtildi.

25 Ocak’ta teşhis konulan adamın ülkenin batısındaki Nara bölgesindeki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Eğer bu doğrulanırsa bu virüsün Japonya’da insandan insana bulaştığı ilk vaka olacak.

Zatürre belirtilerine yol açıyor

'2019-nCoV' ismi verilen koronavirüs, insanlarda zatürre belirtilerinin görülmesine yol açıyor. Yüksek ateş ve kuru öksürükle başlayan hastalık daha sonra nefes darlığına neden oluyor.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.