Trump'ın Grönland sevdasının ardından Danimarka adayı 'ulusal güvenlik riski' kategorisine taşıdı

Danimarka, 'satılık değil' yanıtını vermesine rağmen Trump'ın ısrarla Grönland'a olan ilgisini vurgulamasının ardından adayı ulusal güvenlik listesinin en üst sırasına yerleştirdi.

Danimarka İstihbarat Servisi'nin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Grönland ABD'nin aşırı ilgisinin ardından terör ve siber saldırılara herzamankinden daha açık bir hale geldi.

İstihbarat Şefi Lars Findsen, ABD ve diğer büyük güçlerin adada 'güç savaşlarına girdiğini' ve bu yüzden Grönland'ı 'yüksek ulusal güvenlik riski taşıyan yerler' listesine aldıklarını açıkladı.

Findsen, "Kuzey Kutbu'ndaki büyük güçlerin çıkarlarının Danimarka üzerinde doğrudan etkisi artmakta olduğundan, bu yılki İstihbarat Risk Değerlendirmesine Grönland ile başlamaya karar verdik. Kuzey Kutup ülkelerinin bölgeyi güvenlik politikası anlaşmazlıklarından uzak tutma konusundaki ısrarına rağmen, Kuzey Kutbu'na ilgi artıyor. Bölgedeki gerilimleri derinleştiren büyük güçler Rusya, ABD ve Çin arasında bir güç oyunu ortaya çıkıyor" dedi.

Trump'ın yoğun ısrarı

Wall Street Journal Gazetesi'nin ABD başkanının Danimarka'dan Grönland Adası'nı satın almak istediğini yazmasının ardından Trump'ın haberi doğrulamış ve “Bu konuştuğumuz bir konuydu, görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız” demişti.

Ancak Danimarka Trump'ın bu isteğini 'absürd' olarak nitelendirmiş ve ABD Başkanına “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” yanıtı gelmişti.

Ancak Trump, isteğinde ısrarlı davranarak Twitter hesabında paylaştığı photoshoplu görselde adanın ortasına ‘emlak kralı’ unvanını almasına neden olan bir 'Trump Tower' dikmişti.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Danimarka'nın ısrarlar üzerine yumamasının ardından ise ülkeye tepkisini planlanan ziyaretini iptal ederek göstermiş ve "Ancak Frederiksen’in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

​Grönland neden ilgi odağı oldu?

Grönland'ın stratejik konumu ve zengin maden kaynakları nedeniyle son yıllarda küresel güçlerin dikkatini çektiği biliniyor. Mayıs ayında ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Kuzey Kutbu’nda agresif davrandığını ve Çin’in eylemlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini söylemişti.

Zira, Avustralya merkezli Greenland Minerals Ltd isimli maden şirketi ve Shenghe Resources Holding arasındaki ortak girişim, Çin'in adadan radyoaktif uranyum ve toryum içeren nadir toprak mineralleri ithal etmesini sağlayacak.

Öte yandan, Londra merkezli Bluejay Mining isimli şirket ise, adada titanyum'un ana maddesi olan ilmenit çıkarmak için bir maden tesisi geliştiriyor.

Greenland Minerals Ltd, Güney Grönland'daki topraklarda 270.000 ton uranyum ve 11 milyon toprak oksiti bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Grönland'ın başka bölgelerinde ise altın, platin, çinko, kurşun ve molibden gibi yakut ve safir birikintileri olduğu belirtiliyor.