Putin ile Erdoğan Berlin'de: 'Rusya ve Türkiye, uluslararası siyasetin birçok alanında etkili bir şekilde çalışıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sağlanması amacıyla Berlin'de düzenlenecek konferans öncesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Rusya bakımından, 2020 yılının modern dönemdeki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına tekabül ettiğini hatırlatan Erdoğan, "2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul'daki görüşmemizde sizlere aktarmıştım. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın tarihini de en kısa zamanda tespit edersek öyle zannediyorum ki çok daha süratle mesafe alırız" diye konuştu.

'Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

​Putin: Büyük çaplı silahlı eylemler sona erdi

"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir."

Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin çeşitli konularda görüş ayrılıklarına rağmen kabul edilebilir mutabakatlar yapmayı öğrendiğini söyledi.

Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısı yaparak çok güzel bir adım attığını belirten Putin, tarafların bu çağrıya kulak verdiğinin ve büyük çaplı silahlı eylemlerin sona erdiğinin altını çizdi.

​Hafter'in Moskova'da taslak anlaşma metnini imzalamamasına ilişkin olarak Rusya'nın başkentinde yapılan görüşmede Libya'daki tüm sorunlara çözüm bulunamadığına dikkat çeken Putin, buna rağmen diyaloğun devam edeceğini umduklarını kaydetti.

Rus lider şu ifadeleri kullandı: "Rusya ve Türkiye, uluslararası siyasetin birçok alanında çok etkili bir şekilde çalışıyor. Suriye, İran'ın nükleer programıyla ilgili her şey ve tabii ki Libya krizinin çözümü buna dahil. İstanbul'daki görüşmemizde Libyalı tarafları ateşkese, düşmanlıkları durdurmaya çağırarak çok güzel bir adım attık. Birtakım olaylar yaşanmasına rağmen, her iki taraf da çağrımıza uydu ve büyük çaplı silahlı eylemler durdu. Bence bu, bizi Berlin'de bir araya getiren bugünkü çok uluslu görüşmeye zemin hazırlayan çok iyi bir sonuç."

'Moskova'da her şeye çözüm bulamadık, samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz'

Putin, Moskova'daki görüşmeler hakkında ise şunları söyledi: "Moskova'da çatışan taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması için sizinle birlikte çok aktif çalıştık. Libyalı tarafların Moskova'ya geldiği, sadece bizlerle kalmayıp birbirleriyle de görüştüğü bir gerçek. Bunun için, tarafların mutabakat sağlamasında ve ortak açıklamayı desteklemesinde büyük çabaları olan dışişleri ve savunma bakanlarımıza teşekkür etmeliyiz. Moskova'da her şeye çözüm bulamadık, taraflardan biri anlaşma metnini desteklemedi ancak diyaloğun devam edeceğine dair umutlarımızı koruyoruz ve krize çözüm bulunması için samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Erdoğan'a 'değerli dostum' diye hitap eden Putin, 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları zirvenin sonuçlarından memnun olduğunu da dile getirdi.

TürkAkım boru hattının açılışını iki ülke ve Avrupa açısından enerji alanında gerçekleşen büyük bir olay olarak niteleyen ve açılış sırasında İstanbul'da oluşturulan sıcak atmosfer için teşekkür eden Putin, "Rusya ile Türkiye arasında neredeyse her alan çok iyi, yapıcı ve güvene dayalı ilişkiler kuruldu. Diyaloğumuz her zaman kolay ilerlemiyor ancak anlaşma yapmayı, her iki taraf için kabul edilebilir mutabakatlar aramayı ve bulmayı öğrendik. Bence bu, komşular arasındaki yapıcı işbirliğinin çok güzel bir örneği" diye konuştu.