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23:16 04 Eylül 2018
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    Brezilya'ya özgü soyu tükenen parlak mavi makav türünü 'Rio' çizgi filmi tüm dünyaya sevdirmişti.

    21. yüzyılın daha başında: 8 kuş türünün soyunun tükendiği teyit edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Çevre
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    Bu yüzyılda soyu tükenen 8 kuştan 5'inin Güney Amerika anakarasına özgü türler olduğunu duyuran 'BirdLife', artık soy tükenmelerinin giderek büyüyen bir dalga halinde kıtalara yayıldığına dikkat çekti.

    Kaplan
    © Flickr/ Tambako The Jaguar
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    Kuş yaşamını koruma örgütlerinin koalisyonu 'BirdLife International', yeni bir istatistik analizi yaparak, 21. yüzyılda 8 kuş türünün soyunun tükendiğini duyurdu.

    Bunlar arasında 'Rio' çizgi filmlerinin kahramanı olarak tüm dünyada gönülleri fetheden Brezilya'nın parlak mavi papağanı 'Spix’s macaw' da var.

    Tarihte soyu tükenen kuşların genelde küçük adalarda yaşayan türler olduklarına, bunların insanlar tarafındnan aşırı avlanma ya da başka bir türün istilasına uğrama sonucu ortadan kalktıklarına dikkat çeken 'BirdLife International', bu kez çok önemli bir değişim olduğu uyarısı yaptı.

    Penguen
    © AP Photo / Natacha Pisarenko
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    ORMANLAR YOKSA YAŞAM DA YOK

    21. yüzyılda soyu tükenen 8 kuştan 5'inin Güney Amerika anakarasına özgü türler olduğunu duyuran 'BirdLife', Brezilya'da yaşayan bu kuşların insanların ekonomik faaliyetleri nedeniyle Amazon ormanlarının yok olması ve doğal ortamlarının ortadan kalkması yüzünden dünya üzerinden silindiklerini belirtti.

    İNSANLAR YÜZÜNDEN

    Örgütün baş bilim insanı Stuart Butchart, yaptıkları son araştırmaya göre, kıtalarda bir soy tükenmesi krizinin gelişmekte olduğunu, bunun doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından yok edilmesinden kaynaklandığını söyledi. 

    ''İnsanlar soyu tükenmekten söz ettiklerinde akıllarına dodo kuşu geliyor, ama günümüzde soyların tükenmesi devam ediyor ve tırmanıyor'' diyen Butchart, şunları söyledi:

    ''Tarihsel olarak kuş soylarının tükenmesi yüzde 90 oranında ücra adalardaki ufak popülasyonları vururdu. Ama artık soy tükenmeleri giderek büyüyenbir dalga halinde kıtalara yayılıyor, bu da sürdürülemez tarım, kanalizasyonun sulara karışması, ağaçların kesilmesi sonucu habitat kaybından kaynaklanıyor.''

    Alaska'daki Milli Arktika Parkı'nda bir kutup ayısı
    © AP Photo / Subhankar Banerjee, File
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    Minke balinası
    © AFP 2018 / Don EMMERT
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    Bu yüzyılda soyu tükenen kuşlar arasında sadece Brezilya'ya özgü olan parlak mavi makav (Spix’s macaw), gizemli ağaç avcısı (cryptic treehunter), Alagoas bölgesinin yaprak gözcüsü (Alagoas foliage-gleaner) ve 15 santim boyundaki Pernambuco bölgesinin serçe baykuşunun (Pernambuco pygmy-owl) olması dikkat çekiyor. Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da yaşayan mat mavi makav (glaucous macaw) da doğal alanı olan palmiye ormanlarının çiftçilik faaliyetleri için kesilmesiyle ortadan yok oldu.

    RIO'NUN ESİN KAYNAĞI PRESLEY DE 4 YIL ÖNCE ÖLDÜ

    Carlos Saldanha'nın yönettiği ünlü animasyon film Rio'nun kahramanı 'Blu'ya esin kaynağı olan gerçek papağan 'Presley', 2000’lerin başlarında ABD'nin Colorado eyaletinde bulunduğunda birden bire ünlü oldu. Birçok akrabası gibi 1970’lerde Brezilya’dan kaçırılmıştı.

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    © AP Photo / Remy de la Mauviniere
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    Kaçakçılar tarafından dünyaya geldiği Brezilya'nın Kuzey Bahia bölgesinden çıkarılan kuş, Avrupa'daki birkaç özel koleksiyondan sonra Batı Amerika'ya getirilmişti.

    Presley,doğada dünyaya gelmesi, özgün genetik özellikler taşıması ve bunun sonraki nesillere aktarabilme fırsatı sağlamasından ötürü biyoloji dünyası için de önem taşıyordu. Çiftleşerek türün devamını sağlaması için Brezilya’ya götürülen Presley, ihtiyaç duyulan genetik çeşitliliğin kuş nüfusuna geçirilmesi için umut vaat ediyordu, ancak 2014 yılında 40 yaşındayken Sao Paolo kentinde yavru bırakmadan öldü.

    Bugün hayatta olan onlarca mavi makav ise barınak çiftleşmesiyle doğdu ve özel koruma bölümlerinde tutuluyor. Yani kendi başlarına hayatta kalma ve çoğalma şansları bulunmuyor.

    Etiketler:
    Spix’s macaw, Papağan, parlak mavi makav, Soy tükenmesi, Rio, Uluslararası Doğanın Korunması Birliği (IUCN), BirdLife International, Presley, Blu, Stuart Butchart, Brezilya, Güney Amerika
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