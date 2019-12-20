Mısır'dan Türkiye-Libya anlaşmasına tepki: Libya'daki krizin çözülmesine engel oluyor

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtıralarını eleştiren Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, bu belgelerin Libya'daki krizin çözülmesini engellediğini savundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, dün İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı iki mutabakat muhtırası nedeniyle Libya'da gerilimin artması tehdidini konuştu.

Bakanlık, "Bu adım, Skhirat anlaşmalarını ihlal ediyor ve Libya'daki kriz için tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm bulmaya yönelik çabalarla ters düşüyor" ifadesini kullandı.

Kasım sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Görüşme sırasında Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.