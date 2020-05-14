Kılıçdaroğlu: Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt vermiyorum, talimatla açıklama yapıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP'yi hedef alan açıklamaları için, "Talimatla yapılan açıklamalar. AK Parti'nin yapmadığını MHP'ye delege ediyor. AK Parti adına konuşuyor aslında. AK Parti'den MHP'ye delege etme işi; gereksiz bir tartışma yaratmak için. Bahçeli'nin yaptığı eleştirilere yanıt vermiyorum" dedi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'memleket masası' önerisi ile ilgili olarak, "Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Bu sorunların çözülmesi için oturup beraber çözüm bulabiliriz" diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın bu öneriyi kabul etmemesine ilişkin, "Hayır, yapmayız diyorlar. Kendilerinin bileceği iş" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediyeleriyle ilgili olarak da "Ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyeler tarih yazmaya devam edecekler" diye konuştu.

'Hiçbir şekilde darbeyi tasvip etmedik'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

15 Temmuz sonrası Yenikapı'ya gittik. Darbeye karşı olduğumuzu söyledik. Darbe günü derhal grup yöneticilerimize 'Meclis'e gidin' dedik. Hiçbir şekilde darbeyi tasvip etmedik. Sadece biz değil, daha önce de Bülent Ecevit, 'Biz darbeye karşıyız' diyerek istifa etti. Buradaki öz şu aslında: Darbeye karşı olduğunu söyleyenler, darbecilerin çıkardıkları yasaları, demokratik standartlarda değiştirmek zorundadır. Aksi halde darbe karşıtlığı lafta kalıyor. Parlamentoyu vesayetten kurtarmalıyız; darbe yasalarını değiştirmeliyiz. Bunu yaparlarsa darbeye karşı olduklarına inanırız. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye sivil darbe süreci yaşıyor. Hangi darbeden söz ediyorlar. Yargı, Parlamento vesayet altında. Bütün dünyanın parlamentoları açık; parlamentosu kapalı olan yalnızca Türkiye var. Bir kişi istemediği için. 'Gerek yok, kapatın' diyor; kapatıyorlar. Sorunun çözümünde tek önemli aktör parlamento ve o da kapalı.

Siyasetin dili ve gündemi

Gündemi değiştirmek, vatandaşın içinde yaşadığı sorunu vatandaşa düşündürtmemek için yapılmış şeyler. Trollerin, AK Parti yandaşlarının televizyonlarda, sosyal medyada yaptıkları konuşmalar bunlar. Hiçbir ağırlığı, hiçbir gerçek yönü yok. Vatandaşı kutuplaştırıp birbirine düşman etmek amacındalar. Beşikteki çocuğu bile öldürmeyi göze alan bir kişiden Müslüman olur mu? Hadi adamı öldürdün; çocuğundan ne istiyorsun? Bu kadar kin ve öfkeyi yaratan siyaset ortamının aktörü kim? Yazıktır günahtır ya! Millet can derdinde bunlar başka bir şeyin derdinde...

AK Parti ile temas

Bizimle herhangi bir temasları yok. Grup başkanvekillerimiz Parlamentoya bir yasa geldiği zaman görüşüyorlar zaten. Görüşme Parlamentoda oluyor. Bir yasa teklifi üzerinde görüşlerini beyan ediyorlar, iletiyorlar; bazı maddeler ilave ediyorlar.

'Memleket masası' önerisi

Masa tartışması çok iyi niyetlerle Meral Hanım'ın bir önerisi. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Bu sorunların çözülmesi için oturup beraber çözüm bulabiliriz. Parti ayrımı yapmadan, gerginlik yaratmadan sorunları çözebiliriz. 'Hayır, yapmayız' diyorlar. Kendilerinin bileceği iş. Türkiye çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 'Gelin birlikte çözelim' diyoruz; kabul etmiyorlar. Onların bileceği şey. Bu çağrı, Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek açısından önemli...

AK Parti kabul eder mi?

Hayır, inanmıyorum. Geçen yıl 23 Nisan'da bir konuşma yaptım. Anayasa değişikliği dahil olmak üzere, yargı bağımsızlığı dahil olmak üzere. 23 Nisan dolayısıyla 16 maddelik öneri sundum. Bunu AK Partililere bakarak söyledim. Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için önümüzdeki yüz yılda çocuklara nasıl gelecek bırakacağız, 16 maddede söyledik. Bizim düşüncelerimizde eksiklik olabilir; burası eksiktir diyebilirler. En azından tartışmaya ihtiyacımız var. Vesayet altındaki parlamento ile yargı ile bu süreci götüremezsiniz. Vesayete alınmak istenen medyayla bu süreci götüremezsiniz. Onlara bile tahammül edemiyorlar. 3-5 gazete, TV var ona bile tahammül edemiyorlar. Bu yasaklar, baskılar ancak darbe dönemlerinde olurdu.

HDP-İYİ Parti polemiği

Bu tartışmayı aslında onların Eş Genel Başkanı Mithat Sancar sonlandırdı. 'Bizim seçimler sırasında İYİ Parti ile hiçbir işbirliğimiz, görüşmemiz olmadı' dedi. Doğru. O zaman bu tartışmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bir görüşme olmadı, bir konuşma da olmadı. O zaman bu da yapay bir tartışma olarak kalır ki aslında Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar.

MHP'nin CHP'ye sert eleştirileri

Talimatla yapılan açıklamalar Bahçeli'nin. AK Parti'nin yapmadığını MHP'ye delege ediyor. AK Parti adına konuşuyor aslında. AK Parti'den MHP'ye delege etme işi; gereksiz bir tartışma yaratmak için. Biz, MHP ile bir tartışmanın yersiz olduğuna inanıyoruz. Bahçeli'nin yaptığı eleştirilere ben yanıt vermiyorum. MHP ile ve diğer partilerle, iktidar partisi hariç bir tartışmaya girmeme konusunda genel bir talimatım var. Kısır tartışmaların içine partimiz girmeyecek. Sen-ben kavgasına parti girmeyecek. Memleketin dünya kadar sorunu var. Vatandaşın sorununu nasıl çözeceğimizi konuşacağız.

CHP'li belediyelerin sınırlanması

Tek cümle ile söylüyorum: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyeler tarih yazmaya devam edecekler.' İstedikleri engeli çıkarsınlar; büyük özveriyle tarih yazmaya devam edecekler. CHP'nin ne olduğunu, hangi ilkelere inandığını, nasıl şeffaflığa inandığını ve nasıl özveriyle çalıştığını bütün dünyaya göstererek örnek oluşturdular belediyelerimiz...

'Liyakat, ehliyet, adalet yok olduğunda devletteki çürümenin nereye geldiğini görüyoruz'