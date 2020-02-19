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11:50 19 Şubat 2020
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    Erdoğan: Genel Merkez'de asla sigara içilmeyecek, odaları gezip kontrol edeceğim

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına sigara uyarısı yaparak, "Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi. Erdoğan sigarayı bırakıp yeniden başladığını söyleyen bir genel başkan yardımcısına da "Odanızda içmiyorsunuz değil mi" diye espriyle karşılık verdi.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün iki saat süren AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti kurmaylarına güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

    Parti yöneticilerine de sigara yasağının uygulanmasına yönelik hatırlatmada bulunan Erdoğan, Genel Merkez’de yeniden yapılanma ve partinin dekorasyonunda planlanan değişikliklerle ilgili sunumu dinledi.

    Partinin kurumsal kimliğine uymayan bazı uygulamaların olduğunu duyduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de sigara yasağının ihlal edilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Genel Merkez’de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi.

    Erdoğan ayrıca bir genel başkan yardımcısına sigarayı bırakıp bırakmadığını da sordu. Sigarayı bıraktığını ancak yeniden başlamak durumunda kaldığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Odanızda içmiyorsunuz değil mi?” diyerek espri yaptı ve parti kurmaylarından sigarayı bırakmalarını istedi.

    100'e yakın il ve ilçe başkanı istifa etti

    Toplantıda kongre sürecine yönelik yapılan sunumda belde kongrelerinin bu hafta sonu gerçekleştirileceği belirtilirken, ilk etapta nüfusu 100 binin üzerinde olan 70 ilçeden başlanacağı anlatıldı. Toplantıda kongre sürecine girildiği günden bu yana yaklaşık 100’e yakın il ve ilçe başkanının istifa ettiği kaydedildi.

    AK Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini söyledi.

    'Kılıçdaroğlu TV karşısında çay içerek takip ediyor'

    Erdoğan, CHP'yle 'FETÖ’nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin de, "Bu nasıl bir aymazlıktır. Bu açıkça FETÖ ile işbirliğidir. Suyu bulandırarak kendisi işin içinden sıyrılmaya çalışıyor” dedi.

    15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatan Erdoğan, "O gün bütün genel başkan yardımcılarımız dahil hepsinin nerede oluğu belli. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıyoruz kendisi TV karşısında çay içerek takip ediyor” ifadelerini kullandı. 

    'Biz kendi işimize bakalım'

    Erdoğan, İYİ Parti'de art arda gelen istifa haberlerine ilişkin ise, "Biz kendi işimize bakalım. Onların kendi iç sorunlarından yana kazanç beklentimiz yok" değerlendirmesini yaptı.

    'Erken yaşta evliliği infaz çalışmasında maddeye yedirebiliriz'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken yaşta evliliklerle ilgili yasal düzenleme konusunda, "Yeni infaz çalışmasında değerlendireceğiz. Maddeye yedirebiliriz. Nihai kararı vereceğiz” dedi.

    Toplantıda, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalar da gündeme geldi.

    Erdoğan, "İtirazları değerlendirerek, konuyu masaya yatıracağız. Tekrar revize edilebilir. Nihai kararı vereceğiz” diye konuştu.

    'Darbe falan yok, söylentiler maksatlı'

    Erdoğan yeni darbe söylentilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu yönde söylentilerle vatandaşın aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Darbe falan yok. Bu söylentileri çıkaranlar maksatlı yapıyorlar. Bu saatten sonra kim darbeye niyetlenecek? Milletimizin gerekirse neyi var neyi yok yine meydanlara çıkacağına inanıyorum. Kurumlarımız teyakkuz halinde. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. (Milletvekillerine) Darbe konusunun üzerinde çok konuşmayın, dillendirmeyin. Paylaşım ve konuşmalarınızda çok hassas davranın. Birlik ve beraberlik zamanı.”

    Toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün Karar gazetesinde yayınlanan 'AK Parti kuruluş ilkelerine dönmeli' sözleri de gündeme geldi. Erdoğan, "Biz ilkelerimizden sapmadık. Kurulduğumuz gün neysek bugün de oyuz. Bizimle aynı yolda yürümek istemeyenler ayrıldı. Bizim görüşlerimiz her zaman belli, bundan sonra da değişmeyecek. Biz kendi işimize bakalım” dedi.

    Etiketler:
    FETÖ, Çocuk evliliği, İstifa, Türkiye, Toplu istifa, İYİ Parti, Karar Gazetesi, Abdullah Gül, Darbe, Kadına şiddet, İstanbul Sözleşmesi, Sigara, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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