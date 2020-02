Erdoğan'dan Kavala kararıyla ilgili 'yargı güvenilirliğini yitirdi' eleştirilerine yanıt: Saygı duymaları lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz" açıklamasını değerlendiren Erdoğan, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz" diye konuştu.

'Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı yok'

Erdoğan, 'yeni darbe hazırlığı' iddialarıyla ilgili, "Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı yok. Bugün konuşmamda gerekenleri söyledim. Bunlar hain. Böyle bir hava hissediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Herkes huzur içerisinde geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor, her şey yerinde. Herhalde bunlar pek yiyip içemiyor, gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de herhalde darbenin nal sesleri geliyor bunlara? Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra da böyle bir şeyde bunlar bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır" ifadesini kullandı.

'Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili bu kararı verdi'

Osman Kavala’nın Gezi Parkı davasında beraat edip 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka bir soruşturmadan tekrar gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, 'Yargı iyi karar verdi' derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım."