Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz" dedi. Erdoğan, "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor" diye konuştu.



Kocaeli’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/3tc6sgN7Nb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2020

'3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu'

Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum" dedi.

​'Hayallerimizi projelere, projelerimizi de tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz'

"Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: