CANLI | Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı

Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı

Japon dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlıklarından yayınlanan açıklamaya göre Tokyo, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa ihracat yasağı getirdi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu'ndan 65 kuruluş ve Belarus'tan 25 kuruluş için ihracat kısıtlaması getirildi" ifadeleri yer aldı. Yasakların 5 Eylül'den itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca Tokyo'nun, Herson Bölgesi askeri-sivil yönetimi başkanı Vladimir Saldo ve yardımcısı Kirill Stremousov, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko ve iş insanı Aleksey Mordaşov'un akrabaları da dahil olmak üzere 57 Rus vatandaşı ve tüzel kişiye yaptırım uyguladığı kaydedildi.