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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/canli--japonya-rus-ve-belaruslu-90-kurulusa-yaptirim-uyguladi--1058319613.html
CANLI | Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı
CANLI | Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı
Japon dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlıklarından yayınlanan açıklamaya göre Tokyo, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:25+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı

09:25 05.07.2022
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Japon dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlıklarından yayınlanan açıklamaya göre Tokyo, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa ihracat yasağı getirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
İngiltere hükümeti, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 6 Rusya vatandaşı ile merkezi Türkiye’de olan bir Rus şirketi dahil etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilcisi Ruslan Yakubov, Ukrayna ordusunun DHC topraklarını bombaladığı sırada ilk kez Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri kullandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk bölgesinin Lisiçansk şehrini kontrol altına alınmasında imzası olan Tümgeneral Esedulla Abaçev ve Kıdemli Korgeneral Aleksandr Lapin’e Rusya Kahramanı unvanı verdi.
Rusya lideri Putin’den, Lisiçansk operasyonunu yöneten iki generale Rusya Kahramanı unvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
Ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:24 05.07.2022
Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı
Japon dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlıklarından yayınlanan açıklamaya göre Tokyo, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa ihracat yasağı getirdi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu'ndan 65 kuruluş ve Belarus'tan 25 kuruluş için ihracat kısıtlaması getirildi" ifadeleri yer aldı. Yasakların 5 Eylül'den itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca Tokyo'nun, Herson Bölgesi askeri-sivil yönetimi başkanı Vladimir Saldo ve yardımcısı Kirill Stremousov, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko ve iş insanı Aleksey Mordaşov'un akrabaları da dahil olmak üzere 57 Rus vatandaşı ve tüzel kişiye yaptırım uyguladığı kaydedildi.
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