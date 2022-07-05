CANLI | Japonya, Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa yaptırım uyguladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
İngiltere hükümeti, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 6 Rusya vatandaşı ile merkezi Türkiye’de olan bir Rus şirketi dahil etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilcisi Ruslan Yakubov, Ukrayna ordusunun DHC topraklarını bombaladığı sırada ilk kez Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri kullandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk bölgesinin Lisiçansk şehrini kontrol altına alınmasında imzası olan Tümgeneral Esedulla Abaçev ve Kıdemli Korgeneral Aleksandr Lapin’e Rusya Kahramanı unvanı verdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: