CANLI | ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
İngiliz Express gazetesi, Rus Gazprom şirketinin Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden günlük sevkiyatın 33 milyon metreküpe düşeceği açıklamasının ardından Avrupa’da panik başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetimini, Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlara karşı uyardı ve bu provokasyonların, sonuçları Ukrayna sınırları dışına taşacak nükleer kazaya yol açabileceğini söyledi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, 7.1 milyon dolar değerinde İHA alımını öngören anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, limanların açılmasının ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı için koridor oluşturulmasının Ukrayna'nın ayda en az 1 milyar dolar gelir elde etmesini sağlayacağını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: