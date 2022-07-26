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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/canli--abd-ukrayna-tahili-en-etkili-sekilde-karadeniz-limanlarindan-sevk-edilebilir--1059140787.html
CANLI | ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir
CANLI | ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T09:09+0300
2022-07-26T09:09+0300
ukrayna krizi
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doğalgaz
yaptırım
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Ned Price - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir

09:09 26.07.2022
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
İngiliz Express gazetesi, Rus Gazprom şirketinin Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden günlük sevkiyatın 33 milyon metreküpe düşeceği açıklamasının ardından Avrupa’da panik başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetimini, Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlara karşı uyardı ve bu provokasyonların, sonuçları Ukrayna sınırları dışına taşacak nükleer kazaya yol açabileceğini söyledi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fedorov, 7.1 milyon dolar değerinde İHA alımını öngören anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, limanların açılmasının ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı için koridor oluşturulmasının Ukrayna'nın ayda en az 1 milyar dolar gelir elde etmesini sağlayacağını ifade etti.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | İngiliz medyası: Gazprom’un açıklamasından sonra Avrupa’da panik başladı
Dün, 16:40
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:27 26.07.2022
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği: Ülkemizin izole edildiği iddiası ABD'nin hayal ürünü
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Moskova'nın Ukrayna ihtilafı sonucunda izole edildiği yönünde ortaya atılan iddianın ABD'li yetkililerin hayal mahsulü olduğunu duyurdu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "(ABD) Dışişleri Bakanlığı basın ofisinin ülkemizin dışlanmaya başladığını iddia ettiğini ve Rusya'nın temaslarının bize yönelik öfke saldırısını kontrol altına amaçladığı yönündeki açıklamasını dikkate aldık. Asılsız açıklamalar eleştiriye dayanmıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rus liderliği uluslararası ilişkilere aktif olarak dahil oluyor. Bunun bir başka teyidi de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika gezisinin yoğun programı. Rusya Dışişleri Bakanı, Mısır ve Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretlerde meslektaşları ile detaylı görüşmelerin yanı sıra devlet başkanları tarafından da kabul edildi. Bakan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri ve birliğe üye ülkelerin daimi temsilcileriyle bir araya geldi" denildi.
Rusya'nın izole olduğu iddiasının, gerçeklikle giderek daha fazla bağını kaybeden ABD'li yetkililerin hayal gücünün ürünü olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, olayların gerçek yüzünü çarpıtmaya yönelik Rus düş düşmanlığı ihtirasının, sadece bizde değil Amerikan medyasında da kafa karışıklığına neden olması dikkat çekicidir" değerlendirmesi yer aldı.
09:58 26.07.2022
‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, ağustos sonunda Ukrayna ordusundan tamamen kurtarılabilir’
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Enformasyon Bakan Yardımcısı Daniil Bezsonov, DHC topraklarının ağustos sonuna kadar Ukrayna ordusundan tamamen kurtarılmış olabileceğini söyledi.
09:58 26.07.2022
El Pais: İspanya, AB Komisyonu'nun gaz tasarruf planından muafiyet talep ediyor
El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun doğalgazdan yüzde 15 oranında tasarruf edilmesi planından muafiyet talep ettiğini yazdı.
Gazetede yer alan makalede, bugünkü olağanüstü AB enerji bakanları toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş Bakanı ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera başkanlığındaki İspanyol heyetinin, planı daha esnek hale getirmeyi umduğu belirtildi.
Makaleye göre Madrid, Brüksel'in önerdiği yüzde 15 oranının yüzde 5 ila 10 oranına düşürmesini istiyor.
Makalede, Komisyon'un planının sanayi işletmelerine zarar vereceğine işaret edildi. İspanya, günde ortalama 22.9 milyar metreküp gaz tüketiyor ve Brüksel tarafından belirlenen sınırla birlikte bu rakamın 3.4 milyar metreküp azaltılması isteniyor.
09:46 26.07.2022
Ukrayna ordusunun Herson’a saldırı girişimi Rus savunma sistemleri tarafından engellendi
Herson’daki askeri-sivil yönetimin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu tarafından gece saatlerinde bölgeye saldırı girişiminde bulunuldu.
Gelen patlama seslerinin ardından Rus savunma sistemleri harekete geçti ve tüm füzeleri vurdu. Ön verilere göre bölgeye düşen füze olmadı.
09:09 26.07.2022
ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’daki Harpoon füze deposuna düzenlenen füze saldırısıyla, Rusya’nın İstanbul’da yapılan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Anlaşması'na bağlılığının 'altını oyduğunu' iddia etti.
Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, "BM'ye, Türk müttefiklerimize her türlü desteği vereceğiz çünkü bu tahılın dünya piyasasına ulaşmasının önemini biliyoruz" diye konuştu.
Dünyanın anlaşmanın uygulanmasını izleyeceğini belirten Price, “Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında aracılık eden Başkan Zelenskiy, Ukrayna hükümeti, BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz” dedi.
Price, ihtilafın başından bu yana Ukrayna’nın tahıl ihracatında nispeten artış olduğunu kaydederek, “Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını açmanın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını artırmanın en etkili yolu olduğu açıktır” değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, şöyle konuştu: “Buna B planı demeyeceğim çünkü bunu daha doğru şekilde ortaya koymak gerekir. Ukraynalılar, Rusya’nın saldırısının başından bu yana kendi tahıl ve gıda ürünlerini ihraç etmek için tüm uygun yollara bakıyor. Dolayısıyla gerçek şu ki savaşın başından beri Rusya’nın zalimliğinin küresel bir gıda güvenliği sorununa yol açacağını dikkate alarak Ukraynalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Umudumuz, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının açılması, Ukrayna ve başka ülkelerin gemilerinin rahatça girip çıkması olsa da ihracat seviyesini arıtmak için başka yollara ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla bu rota veya öbürü şeklinde bir durum değil.”
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