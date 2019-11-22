Kayıt
12:48 22 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Dönmez: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 12
    Abone ol

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir” dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı sunumda, TürkAkım projesini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ne ve Doğu Akdeniz’deki sondaj arama çalışmalarını değerlendirdi.

    ‘Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır’

    Doğu Akdeniz havzasında, dünyaca referans kabul edilen kuruluşların raporlarına göre önemli bir doğal gaz rezervine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Fatih Dönmez,  “Doğu Akdeniz havzasında yürüttüğümüz aramacılık faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır. Bu kapsamda, KKTC halkının çıkarlarını da korumak adına KKTC ve ülkemiz tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklarımızdan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi.  Dönmez, şöyle devam etti:

    ‘Bu güne kadar 37 bin kilometre kare 3 boyutlu sismik veri toplandı’

    Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs’a gelen Bakan Dönmez
    © AA / Celal Güneş
    Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
    “Diğer taraftan, 3 Boyutlu deniz sismik veri toplama ve sondaj çalışmalarını bağımsız ve milli imkânlarla yapabilme kabiliyetine kavuştuk. Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile denizlerimizde detaylı sismik aramalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, Doğu Akdeniz’de 37 bin kilometre kare 3 boyutlu sismik veri toplanmıştır. Bu sismik aramalar ile elde edilen emareler doğrultusunda derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız hız kazanmıştır.

    Doğu Akdeniz’de aktif olarak faaliyet gösteren 2 derin deniz sondaj gemisi ülkemize aittir. Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasında yer almaktadır. Altıncı nesil teknolojiye sahip olan gemimiz aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilmektedir.

    Fatih sondaj gemimiz 30 Ekim 2018 tarihinde Akdeniz’de faaliyetlerine başlamış ve göreve başladığı tarihten itibaren 2 adet sondaj gerçekleştirmiş olup, üçüncü olarak KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusu çalışmalarına başlamıştır. Halı hazırda sondaj gemimiz orada çalışmalarına devam ediyor. Fatih’in yanı sıra 2019 Mart ayında temin edilen ve aynı teknolojik özelliklere sahip ikinci sondaj gemimiz olan Yavuz ise Karpaz bölgesinde ilk sondajını tamamlamış olup, şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürmektedir. Karpaz-1 kuyusuyla birlikte önceki operasyonlarda yabancı şirketlerden sağlanan servis hizmetlerinin önemli bir kısmı milli imkânlarla gerçekleştirilmiş olup, nihai hedefimiz yerlileştirme faaliyetlerimizi devam ettirerek yabancı servis şirketinden hizmet alınmadan derin deniz sondajı yapmak imkanına kavuşmaktır.

    ‘Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur’

    © AA /
    Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin gibi ülkelerle iş birliği olasılığı sorulan Dönmez: Bazı görüşmeler var
    Derin deniz aramacılığı, yüksek teknoloji, yüksek maliyet ve yüksek risk içermesi nedenleri ile petrol endüstrisinin en üst düzey operasyonlarındandır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki derin denizlerde belirlediğimiz alanlardaki kuyuları tamamen milli imkânlarla ve sektör ortalamalarının altında maliyetlerle kazma kabiliyetini elde etmiş durumdayız. Türkiye’nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir. Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var; ‘Varsa bulacağız.’ Bilinsin isterim ki, Türkiye enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bu hedefimiz doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz.”

    ‘TürkAkım’ın kara hattı 2019’un sonuna kadar tamamlanacak’

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Akımı projesini değerlendirirken, “Rusya Federasyonu’ndan başlayarak Türkiye’nin alım terminaline ve devamında ülkemiz üzerinden komşu devletler sınırına kadar uzanan her biri yıllık 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan TürkAkım doğalgaz boru hatlarından birisi ülkemize diğeri ise Avrupa’ya doğalgaz arzı sağlayacaktır” dedi.

    TürkAkım doğalgaz boru hattında 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle inşaat ve imalat faaliyetlerinin tamamlanmış olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, “Test ve işletmeye alma çalışmaları da devam etmektedir. Bu projenin deniz bölümü inşası ise geçtiğimiz yıl 19 Kasım’da tamamlandı ve 2019 yılı sonuna kadar da inşallah kara hattındaki kara bölümündeki çalışmaları da tamamlayarak açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Çok kısa süre içerisinde önemli bir projeyi de ikmal etmiş olduk, bir yıldan daha kısa bir sürede Türkiye’deki kara hatlarının tamamını yapmış olduk” diye konuştu.

    ‘Akkuyu’da 3. ünite ile ilgili çalışma izni verilmesine ilişken değerlendirme devam ediyor’

    Rusya lideri Vladimir Putin- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Murad Sezer
    İstanbul'daki Türk Akımı töreninde konuşan Putin: Projeye adını Erdoğan verdi
    Bakan Fatih Dönmez, nükleer enerji konusundaki hedeflerini anlattı.  ‘Günümüz dünyasında elektrik üretiminin yüzde 11’inin nükleer enerjiden sağlandığını’ vurgulayan Dönmez, ayrıca yarısı Fransa, ABD, Çin ve Japonya’da olmak üzere dünyada 449 adet nükleer güç reaktörü işletme olduğunu, 53 tanesinin ise inşa halinde olduğunu söyledi. 

    Dönmez, artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı risklerin azaltılması açısından nükleer enerjinin arz kaynakları arasına dâhil edilmesinin önemli bir alternatif olduğunu, kurulacak sıfır emisyonlu nükleer enerji santralleri ile Türkiye’nin elektrik enerjisi sepetinin genişletilerek kaynak çeşitliliğinin artırılmış olacağını kaydetti.

    Akkuyu Nükleer Santralinin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 3 Nisan 2018’te atılarak birinci ünitesinin inşasına başlandığını hatırlatan Bakan Dönmez, ikinci ünitesi için ise 26 Ağustos 2019 tarihinde inşaat lisansı verildiğini söyledi.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko
    © AA / Sezgin Pancar
    Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: İlk nükleer enerji 2023'de üretilecek
    Dönmez, “Üçüncü ünite ile ilgili sınırlı çalışma izni verilmesine ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.  Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu NGS’deki ilk üniteyi devreye almaktır” dedi.  Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

    'Üçüncü santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor'

    “Sinop Nükleer Güç Santraline ilişkin ise Japon tarafınca yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, sunulan fizibilite raporu Bakanlığımız tarafından gerek takvim gerekse maliyet açısından uygun bulunmamıştır. Üçüncü santral için ise yer belirleme çalışmaları devam etmektedir.

    'Rusya’da eğitim alan ve yurda dönen 88 öğrenci göreve başladı'

    Rusya’da nükleer enerji alanında 156 lisans ve 22 yüksek lisans öğrencimiz eğitimine davam etmekte olup mezun olarak yurda dönen 88 öğrencimiz ise görevlerine başlamıştır. Ayrıca, Ülkemizde nükleer alanda mühendislik eğitimi veren bölümler açılarak ve meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının müfredatına nükleer özelinde dersler eklenerek yetişmiş insan kaynağı geliştirilmektedir.”

    ‘Türkiye ile KKTC arasında elektrik ve doğal gaz hattı kurulması çalışmaları devam ediyor’

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis'te gazetecilerin 'Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğal gaz ve elektrik hatlarına' ilişkin sorusu üzerine de  "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz." dedi.

    Dönmez, Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse” değerlendirmesinde bulundu.

    'Azeri gazı 30 kasım’da Avrupa ile buluşuyor'

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, komisyondaki konuşmasında ayrıca Azeri gazının Avrupalı tüketicilerle buluşması için de tarih verdi. Dönmez, “TANAP’ta (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda)  2019 yılı Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyar 180 milyon metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşti. TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlandı. 30 Kasım 2019’da 'TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni' ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Enerji Bakanı Dönmez: Bor işlemeye başlıyoruz, boru artık savunma, nükleer, metalurji, makine sanayilerinde kullanacağız
    Enerji Bakanı Dönmez: Yavuz bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak
    Enerji Bakanı Dönmez Türk Akım alım terminalini ziyaret etti
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akımı planlanan şekilde yürüyor
    Etiketler:
    Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, nükleer güç, Japonya, Çin, ABD, Fransa, Doğalgaz, Rusya, Fatih, KKTC, doğal gaz, Sondaj, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, TürkAkım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM, Fatih Dönmez, Türkiye, Doğu Akdeniz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2009'da Dünya Güzeli seçilen Kaiane Lopez, Birleşik Krallığ'a bağlı olan Cebelitarık belediye başkanlığına seçildi.
    Podyumdan parlamentoya: Siyasete damga vuran güzellik kraliçeleri
    Karikatür
    ‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet