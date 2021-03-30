Kayıt
00:43 31 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Angela Merkel

    Kremlin: Putin, Merkel ve Macron ile görüştü

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102918/75/1029187594_0:104:2808:1684_1200x675_80_0_0_f5f7253f8bcbce28eba556ee7ff92986.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202103301044154978-kremlin-putin-merkel-ve-macron-ile-gorustu/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün video konferans yoluyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü duyuruldu.

    Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle, ortak tehdit olan koronavirüs pandemisine karşı mücadeledeki çabaları birleştirme görevi üzerinde duruldu. Bu bağlamda liderler, hastalığın daha fazla yayılmasını önleme tedbirlerine odaklandı. Özellikle Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa Birliği'nde tescili ve bu aşının AB ülkelerine teslimi veya ortak üretim ihtimaline değinildi" ifadelerine yer verildi.

    Üç ülke liderinin ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, Minsk Anlaşmalarının alternatifsiz olduğu vurgulanarak, "Rusya Devlet Başkanı, Kiev yönetiminin, her şeyden önce Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalogun kurulması ve Donbass'ın özel statüsüyle ilgili hukuki sorunların çözüme kavuşturulması olmak üzere daha önce üst düzeyde varılan tüm anlaşmalara uymasının önemini kaydetti" denildi.

    Açıklamada, Putin'in, Kiev'in ateşkesi reddederek Donbass'taki gerilimi tırmandırmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarılırdı.

    Öte yandan görüşmede, Belarus'taki durumun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rusya liderinin bağımsız bir ülkenin iç meselelerine dönük dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi.

    Açıklamada, "Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın sürdürülmesi ve uygulanmasından ve bu yöndeki adımların koordine edilmesinden yana net açıklamada bulundular" ifadelerine yer verildi.

    Fransa ve Almanya liderlerinin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy olayını gündeme getirince Putin'in, bu meselenin objektif koşullarıyla ilgili uygun açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

    Kremlin, "Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerindeki gidişat ele alındı. Rusya tarafı bir kez daha, karşı tarafın ilgi göstermesi durumunda, AB ile normal ve siyasetten arındırılmış iş birliğini canlandırmaya hazır olduğu dile getirildi" bilgisini paylaştı.

    Görüşmede Libya konusunun da gündeme getirildiği bildirilen açıklamada, "Karşıt tarafların ateşkese bağlı kaldığı memnuniyetle dile kaydedildi. Ülkede birleşik geçiş hükümetinin kurulmasının, Libya’da tüm anahtar güçlerinin katılımıyla etkili bir siyasi süreci teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olacağı umudu dile getirildi" diye kaydedildi.

    Açıklamada, tarafların ayrıca Suriye'deki durumun istikrara kavuşmaya devam ettiği ve şimdi en acil sorunun Suriye halkına insani yardımın ulaştırılması olduğu kaydedildi.

    Etiketler:
    insani yardım, Avrupa Birliği, Donbass, Aleksey Navalnıy, Belarus, Ukrayna, Kremlin, Sputnik V, Koronavirüs aşısı, Libya, Suriye, Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Almanya, Fransa, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Antalya’nın Demre ilçesindeki Kekova adasının kuzey bölgesinde Likyalıların “Dolichiste” dedikleri, 2. yüzyılda görülen depremin yok ettiği antik kent Kekova’nın suya batmış kalıntıları bulunuyor. Bizans döneminde yeniden inşa edilip büyüyen şehir, Arapların Bizans topraklarına yaptığı akınlarla terk edilmiştir. Kentin kalıntıları arasında evler, kamu binaları ve bir liman yer alıyor.
    Tarihte iz bırakan sular altında kalmış kentler
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İsrail’de son erken seçim
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet