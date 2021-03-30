Kremlin: Putin, Merkel ve Macron ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün video konferans yoluyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü duyuruldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle, ortak tehdit olan koronavirüs pandemisine karşı mücadeledeki çabaları birleştirme görevi üzerinde duruldu. Bu bağlamda liderler, hastalığın daha fazla yayılmasını önleme tedbirlerine odaklandı. Özellikle Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa Birliği'nde tescili ve bu aşının AB ülkelerine teslimi veya ortak üretim ihtimaline değinildi" ifadelerine yer verildi.

Üç ülke liderinin ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, Minsk Anlaşmalarının alternatifsiz olduğu vurgulanarak, "Rusya Devlet Başkanı, Kiev yönetiminin, her şeyden önce Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalogun kurulması ve Donbass'ın özel statüsüyle ilgili hukuki sorunların çözüme kavuşturulması olmak üzere daha önce üst düzeyde varılan tüm anlaşmalara uymasının önemini kaydetti" denildi.

Açıklamada, Putin'in, Kiev'in ateşkesi reddederek Donbass'taki gerilimi tırmandırmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarılırdı.

Öte yandan görüşmede, Belarus'taki durumun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, Rusya liderinin bağımsız bir ülkenin iç meselelerine dönük dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın sürdürülmesi ve uygulanmasından ve bu yöndeki adımların koordine edilmesinden yana net açıklamada bulundular" ifadelerine yer verildi.

Fransa ve Almanya liderlerinin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy olayını gündeme getirince Putin'in, bu meselenin objektif koşullarıyla ilgili uygun açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Kremlin, "Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerindeki gidişat ele alındı. Rusya tarafı bir kez daha, karşı tarafın ilgi göstermesi durumunda, AB ile normal ve siyasetten arındırılmış iş birliğini canlandırmaya hazır olduğu dile getirildi" bilgisini paylaştı.

Görüşmede Libya konusunun da gündeme getirildiği bildirilen açıklamada, "Karşıt tarafların ateşkese bağlı kaldığı memnuniyetle dile kaydedildi. Ülkede birleşik geçiş hükümetinin kurulmasının, Libya’da tüm anahtar güçlerinin katılımıyla etkili bir siyasi süreci teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olacağı umudu dile getirildi" diye kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca Suriye'deki durumun istikrara kavuşmaya devam ettiği ve şimdi en acil sorunun Suriye halkına insani yardımın ulaştırılması olduğu kaydedildi.