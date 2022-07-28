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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/canli--abdnin-ticari-ham-petrol-stoklari-azaldi--1059223322.html
CANLI | ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
CANLI | ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

09:16 28.07.2022 (güncellendi: 09:57 28.07.2022)
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri Sözcüsü İvan Filiponenko, Uglegorsk Termik Santrali’nin alanının düşman güçlerinden tamamen temizlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Moskova'nın İstanbul'da imzalanan gıda anlaşmasının 'paket halinde' uygulanması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna'da Kiev, Odessa, Harkov gibi Rus kentlerini özgürleştirmenin vaktinin geldiğini ifade etti.
Alman Spiegel dergisinin haberine göre hükümet, Alman yapımı 100 obüsün Ukrayna'ya doğrudan satışını onayladı.
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:05 28.07.2022
Fransız enerji devi EDF, yılın yarısında 5.3 milyar euro zarar açıkladı
Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF Grubu, 2022'nin ilk 6 ayında tarihinin en ağır kayıplarından birini yaşadı. Le Figaro'nun haberine göre EDF, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin kar-zarar tablosunu yayımladı.
Bazı nükleer reaktörlerin bir kısmındaki korozyon (aşınma/oksitlenme) sorunlarından kaynaklı nükleer enerji üretimindeki düşüş ve devletin Fransızların elektrik faturalarının bir bölümünü üstlenmesi nedeniyle EDF, kuruluşundan bu yana en büyük kayıplarından birini yaşayarak 5.3 milyar euro zarar etti.
EDF CEO'su Jean-Bernard Levy, şirketin bu yıl için nükleer üretim tahminlerini 280 ila 300 TWh aralığında tuttuğunu söyledi. Levy, nükleer reaktörlerdeki sorunları kökten halledecek adımlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.
Fransız hükümeti, yüzde 84'ünü elinde bulundurduğu EDF'ye hisse başına 12 euro vererek, şirketin hisselerinin tamamını 9.7 milyar euro'ya satın almaya hazırlanıyor. Şirket, haziran sonunda Polonya'da ilk nükleer santralin kurulmasına ilişkin ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzalamıştı.
10:02 28.07.2022
Hindistan: Nisan-haziran aylarında Avrasya bölgesinden petrol tedarikini rekor düzeyde artırdık
Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı'nın planlama departmanından yapılan açıklamada, Rusya başta olmak üzere Avrasya ülkelerinin Hindistan'ın toplam ham petrol ithalatındaki payının, Ortadoğu'dan tedarikin düşmesi nedeniyle nisan ve haziran ayları arasında önemli ölçüde arttığı belirtildi.
The Economic Times gazetesinde yer alan habere göre açıklamada, "Nisan-haziran aylarında Avrasya ülkelerinin Hindistan'ın petrol ithalatının toplam hacmindeki payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 3.4'e kıyasla rekor kırarak yüzde 18'e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada en çok ithalatın Rusya ve Azerbaycan'dan yapıldığı, fakat Bakü'nün toplam tedarikteki payının gözardı edilebilir boyutta olduğu vurgulandı.
Bununla birlikte açıklamaya göre ülkenin nisan-haziran döneminde Ortadoğu ülkelerinden yaptığı petrol ithalatı, geçen yılki yüzde 63.9'dan yüzde 61.9'a geriledi.
09:50 28.07.2022
Politico: Ukrayna, Johnson görevden ayrıldıktan sonra en iyi dostunu kaybetti
Politico gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararının Avrupa başkentlerinde olumlu tepkilere neden olmasına rağmen Kiev'i büyük ölçüde endişelendirdiğini yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Johnson arasındaki yakın bağların 'İngiltere'nin son yıllarda Rusya'nın en büyük rakiplerinden biri olarak itibarını güçlendirmeye yardımcı olduğu' belirtildi.
Kiev yönetiminin, Johnson'ın eylül ayında görevden ayrılmasıyla Londra ile ilişkilerde mevcut seviyeyi koruyamayacağından korktuğuna işaret edilen makalede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın konuya ilişkin görüşlerine yer verildi.
Kuleba, "Johnson, yeni bir ilişki düzeyi belirledi ve kimse onun yerini alamaz" diyerek, iki liderin Downing Street'te başka kimsenin sahip olamayacağı bir 'kimya tutturduğunu' kaydetti.
09:14 28.07.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.
Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3.3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu.
Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 355 bin varil azalışla 6 milyon 164 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 789 bin varil artışla 4 milyon 548 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 16-22 Temmuz haftasında 198 bin varil artarak 12 milyon 533 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın 'Temmuz 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.
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