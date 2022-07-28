CANLI | ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri Sözcüsü İvan Filiponenko, Uglegorsk Termik Santrali’nin alanının düşman güçlerinden tamamen temizlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Moskova'nın İstanbul'da imzalanan gıda anlaşmasının 'paket halinde' uygulanması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna'da Kiev, Odessa, Harkov gibi Rus kentlerini özgürleştirmenin vaktinin geldiğini ifade etti.
Alman Spiegel dergisinin haberine göre hükümet, Alman yapımı 100 obüsün Ukrayna'ya doğrudan satışını onayladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: