Canlı | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bugün yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev ve Çernigov istikametindeki tüm ana görevleri yerine getirdiğini, söz konusu bölgelerde Rus birliklerinin planlı yeniden gruplandırma faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul'daki müzakerelerinin ardından Rus tarafının 'barışa doğru atılan bir adım kapsamında' Kiev ve Çernigov bölgelerinde gerilimi düşürme kararı almasıyla Savunma Bakanlığı'ndan iki bölgedeki duruma ilişkin açıklama geldi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev ve Çernigov istikametlerinde birliklerin planlı yeniden gruplandırma faaliyetleri yürütülüyor. Donbass ve Ukrayna'da Rus ordusu tarafından yürütülen özel askeri harekatın birinci aşamasında, Kiev de dahil bu istikametlerdeki büyük yerleşimlerin ele geçirilmesi için düşmanın güçlerini, araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını yoğunlaştırmaya itilmesi planlandı. Sivil nüfus arasında can kayıplarını önlemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni muharebe alanında ve şehirlere saldırmadan durdurma, Kiev'in silahlı oluşumlarını bu güçleri Rusya ordusunun ana istikametinde, Donbass'ta kullanmasını engelleyecek şekilde yenilgiye uğratma planı yapıldı. Tüm bu hedefler yerine getirildi" dedi.
Konaşenkov, Rus birliklerinin yeniden gruplandırılmasının amacının öncelikli istikametlerdeki faaliyetlerin aktif hale getirilmesi ve en başta da Donbass'ı özgürleştirmeye yönelik harekatın sonlandırılması olduğunu vurguladı.
Konaşenkov, Ukrayna'nın biyolojik silah kullanma planları yaptığının altını çizerek şöyle devam etti: "Açığa çıkarılan bulgular, Kiev rejiminin Donbass ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanma olasılığını ciddi şekilde değerlendirdiğini kanıtlıyor. Savunma Bakanlığı, bu konuda daha detaylı bilgiyi en yakın zamanda düzenleyeceği özel basın toplantısıyla verecek."
Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından alınan belgelerin özel ilgi uyandırdığını anlatan Konaşenkov, bu belgelerin Kiev rejiminin ölümcül ve zehirli madde taşıma ve saçma kapasitesine sahip İHA'ları kullanmayı planladığını kanıtladığını söyledi.
Ukrayna'da biyolojik silah geliştirme faaliyetlerine katılan Pentagon'un ve yüklenici şirketlerin çalışanlarının listesine ulaştıklarını kaydeden Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'daki gizli askeri ve biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgeleri incelemeye devam ediyor. Batı basınında yürütülen gazetecilik araştırmalarına göre bu şirketler, ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden'la doğrudan bağlantılı" ifadelerini kullandı.
Bazı belgelerin laboratuvarlarda teste tabi tutulan deneklerin isimlerinin gizlendiğini ve hayatlarının ciddi şekilde risk altında olduğunu doğruladığını kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekat sonucunda Pentagon'un emriyle yürütülen, özellikle tehlikeli enfeksiyonlara yol açan patojenlerin varyantlarıyla ilgili çalışmaların bazı laboratuvarda durdurulduğunu bildirdi.
Rusya ordusunun son 24 saatte sahada yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi veren Konaşenkov, 3'ü komuta merkezi, 2'si çok namlulu roketatar düzeneği, 8'i füze ve topçu silahı deposu, 52'si müstahkem mevki olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 69 askeri unsurun imha edildiğini, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın 2 İHA'sını vurduğunu belirtti.
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Severodonetsk yönünde ciddi kayıplar verdiğini ve o bölgede bir günde 50'den fazla militan, 2 tank, 3 zırhlı araç ve 2 sahra füze-top deposunun imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Şaytanka nehri yakınlarında düşmanın iyi donatılmış savunma hattının kırıldığını, Velikaya Novoselka yerleşiminde çatışmaların sürdüğünü, Zolotaya Niva bölgesindeyse 8 km ilerleme kaydedilerek 50 militanın öldürüldüğünü bildirdi.