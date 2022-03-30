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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/canli-blog-almanya-savunma-bakanligi-ukraynaya-300-milyon-degerinde-silah-hibe-edecek-1055173071.html
Canlı | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bugün yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
Canlı | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bugün yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’nin 7 yerleşim yerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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Canlı | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bugün yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi

17:19 30.03.2022 (güncellendi: 20:23 30.03.2022)
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’nin 7 yerleşim yerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı harekata dair brifinginde Ukrayna'nın Uman kentinde bir sinagogun Nazilerin silahlı eylemleri için kullanıldığına dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.
Öte yandan Russia Today (RT) Fransa'nın Rus çalışanlarının bazılarının banka hesaplarına en kondu. RT Fransa'nın AB yaptırımlarının askıya alınması için açtığı dava da reddedildi.
İstanbul'da dün yapılan Rusya- Ukrayna müzakereleri sonrası da her ne kadar Batılı devletler şüpheci açıklamalar yapsa da Rusya tarafı "Ukrayna, İstanbul’da temel taleplerimizi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdi" dedi. Ukrayna tarafı da Rusya lideri Vladimir Putin ile kendi başkanları Vladimir Zelenskiy'nin yakında görüşebileceğini duyurdu.
Gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Lugansk Halk Milisleri - Rusya Ordusu - Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI| Rusya: Ukrayna Uman'daki sinagog Nazilerin askeri eylemleri için kullanılıyor
06:21
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19:54 30.03.2022
Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu çarşamba günü yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun günün başından bu yana DHC’nin 7 yerleşim yerine 200’den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini bildirdi.
Donetsk Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Günün başlangıcından bu yana düşman 220 ve 122 mm’lik 9K57 Uragan ve BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 152 ve 122 mm’lik topçu sistemlerinden ve 120 mm’lik havan toplarından 200'den fazla top ve havan mermisi ateşledi. Cumhuriyetin 7 yerleşim yeri bombardımana maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bombardımanlar sonucu 22 konut binasının, 13 sivil altyapı tesisinin ve 5 trafik aracının hasar gördüğü belirtildi.
19:53 30.03.2022
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Bloomberg: Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendi
19:43
19:35 30.03.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Putin, kritik bilgi altyapısı tesisleri için yabancı yazılım alınmasını yasakladı
19:29
19:28 30.03.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Kremlin: Putin, İtalya Başbakanı Draghi'ye İstanbul'daki müzakereler konusunda bilgi verdi
19:28
19:15 30.03.2022
Güney Osetya lideri Bibilov: Rusya ile birleşme cumhuriyetin stratejik hedefi
Güney Osetya Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Rusya ile birleşmenin cumhuriyetin stratejik hedefi olduğunu ve ülkenin tarihi anavatanına bağlanacağını söyledi.
Rus basınına konuşan Bibilov, “Rusya ile birleşme stratejik hedefimiz. Yolumuz. Halkımızın özlemi. Ve bu yolda ilerleyeceğiz. Yakın zamanda uygun yasal adımları atacağız. Güney Osetya Cumhuriyeti, bir parçası olduğu tarihi anavatanı Rusya’ya bağlanacak” dedi.
19:08 30.03.2022
Rus Demiryolları, dört günlük aradan sonra Finlandiya’ya ilk yük trenini gönderdi
Rus Demiryolları, Batı’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Finlandiya ile yük taşımacılığında yaşanan aranın ardından bugün ilk kez kömür, kimyasallar ve demir taşıyan bir tren gönderdi.
Rus Demiryolları, 30 Mart’ta Finlandiya’nın demiryolu hizmeti veren devlet kurumu VR Gruop’tan, Rusya’dan yük trenlerinin alımına yeniden başlamaya hazır oldukları yönünde bir mektup aldıklarını açıkladı.
Açıklamada, “Halihazırda Rus Demiryolları ağında, Finlandiya’ya gönderilen çeşitli yüklerin bulunduğu yaklaşık 2 bin vagon bekliyor. Bu yükler, VR Gruop tarafından kısıtlamanın getirildiği 26 Mart’tan önce gönderilmişti. Finlandiya yönünde yükleme sözleşmesi iptal edilmişti” ifadesine yer verildi.
VR Group, İngiltere’nin Rus Demiryolları’na uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 27 Mart’tan itibaren Rusya’yla yük taşımacılığını askıya aldığını duyurmuştu. Ancak daha sonra İngiltere, uyguladığı yaptırımların, VR Group’un kontratlarını kapsamadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından yük taşımacılığını yeniden başlatma kararı alınmıştı.
VR Group, 28 Mart’ta da Finlandiya ve Rusya arasında Allegro trenleriyle yapılan yolcu taşımacılığını askıya aldığını duyurmuştu. Şirket, 1 Mart’ta, sınır ötesi taşımacılık dışında Rus Demiryolları ile işbirliğini askıya almıştı.
Helsinki- St. Petersburg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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Finlandiya üç gün sonra karar değiştirdi: Rusya'yla demiryolu taşımacılığına devam edecek
12:53
18:46 30.03.2022
Olaf Scholz- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin, Scholz'a doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılması kararına ilişkin bilgi verdi
18:45
18:41 30.03.2022
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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18:32
18:23 30.03.2022
Donetsk sakinleri Ukrayna ordusunun kenti nasıl bombaladığını anlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) merkezi olan Donetsk kentinin Petrovskiy bölgesinde yaşayan bir kadın, Maryinka, Trudovskie ve Donetsk yerleşimlerinin 8 yıl boyunca Ukrayna güçleri tarafından bombalandığını anlattı.
Rus İzvetsiya televizyonunun muhabirine demeç veren Donetsk sakini, bunca yıldır bombardıman altında yaşayan insanların onlara saklanmayacak kadar alıştıklarını belirtti.
“Şimdi dokuzuncu kata çıkacağım ve orada oturacağım” diyen kadın, bombardımanlardan çalıştığı hastanenin bodrum katında saklandığını sözlerine ekledi.
Yine Donetsk sakinleri olan bir emekli kadın ve kızı, artık olanlara tahammül edecek güçleri kalmadığını, Ukrayna güçleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin dairelerine isabet ederek ikinci ve üçüncü kat arasındaki tavanı deldiğini, evin duvarlarının da yıkıldığını ve şu anda yaşayacak yerleri olmadığını ifade etti.
Mariupol sakini: Kent daha önce Nazilerden temizlenmeliydi
Mariupol kentinin yaşlı bir sakini ise İzvestiya televizyonunun muhabirine demecinde Ukraynalı radikallerin son yıllarda Ukraynalı radikallerin etkilerini yaymayı başardıklarını söyleyerek, “Kent daha önce onlardan temizlenmeliydi” diye konuştu.
Yaşlı adam, “Radikaller araçları marketlerin, okulların yakınlarına saklıyordu, tehdit ediyordu. Tüm bunlar, bu enfeksiyonun büyümesine izin vermemek adına daha önce yapılmalıydı. Ve her şey harika olurdu” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı radikallerin okulları işgal ettiklerini, belediye başkanının ise kullanmaları için bir spor merkezi tahsis ettiğini anlatan adam, “Ben burada doğdum ve torunlarımı bodrum katlarda sakladığım günleri de gördüm. Bizim Rada (Ukrayna parlamentosu) bize bu günleri de gösterdi, fakat gelip te Mariupol’e sahip çıkmamıza yardım eden askerlerimize teşekkürler” vurgusunu yaptı.
18:14 30.03.2022
Çin, Ukrayna için güvenlik garantörü olmaya hazır olduğunu doğrulamadı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Ukrayna için güvenlik garantörü olmaya hazır olup olmadığı sorusuna doğrudan cevap vermedi.
Wang, bugünkün basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna için güvenlik garantörü olmaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Çin, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulmaya yardımcı olan tüm diplomatik çabaları destekliyor ve teşvik ediyor” dedi.
Çinli diplomat, barışın en kısa sürede tesis edilmesi için ülkesinin Ukrayna krizinin çözümünde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
18:07 30.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigov'daki tüm ana görevler yerine getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev ve Çernigov istikametindeki tüm ana görevleri yerine getirdiğini, söz konusu bölgelerde Rus birliklerinin planlı yeniden gruplandırma faaliyetlerinin yürütüldüğünü açıkladı.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul'daki müzakerelerinin ardından Rus tarafının 'barışa doğru atılan bir adım kapsamında' Kiev ve Çernigov bölgelerinde gerilimi düşürme kararı almasıyla Savunma Bakanlığı'ndan iki bölgedeki duruma ilişkin açıklama geldi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev ve Çernigov istikametlerinde birliklerin planlı yeniden gruplandırma faaliyetleri yürütülüyor. Donbass ve Ukrayna'da Rus ordusu tarafından yürütülen özel askeri harekatın birinci aşamasında, Kiev de dahil bu istikametlerdeki büyük yerleşimlerin ele geçirilmesi için düşmanın güçlerini, araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını yoğunlaştırmaya itilmesi planlandı. Sivil nüfus arasında can kayıplarını önlemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni muharebe alanında ve şehirlere saldırmadan durdurma, Kiev'in silahlı oluşumlarını bu güçleri Rusya ordusunun ana istikametinde, Donbass'ta kullanmasını engelleyecek şekilde yenilgiye uğratma planı yapıldı. Tüm bu hedefler yerine getirildi" dedi.
Konaşenkov, Rus birliklerinin yeniden gruplandırılmasının amacının öncelikli istikametlerdeki faaliyetlerin aktif hale getirilmesi ve en başta da Donbass'ı özgürleştirmeye yönelik harekatın sonlandırılması olduğunu vurguladı.
'Kiev rejimi, Donbass ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanmayı ciddi şekilde değerlendirdi'
Konaşenkov, Ukrayna'nın biyolojik silah kullanma planları yaptığının altını çizerek şöyle devam etti: "Açığa çıkarılan bulgular, Kiev rejiminin Donbass ve Rusya nüfusuna karşı biyolojik silah kullanma olasılığını ciddi şekilde değerlendirdiğini kanıtlıyor. Savunma Bakanlığı, bu konuda daha detaylı bilgiyi en yakın zamanda düzenleyeceği özel basın toplantısıyla verecek."
Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından alınan belgelerin özel ilgi uyandırdığını anlatan Konaşenkov, bu belgelerin Kiev rejiminin ölümcül ve zehirli madde taşıma ve saçma kapasitesine sahip İHA'ları kullanmayı planladığını kanıtladığını söyledi.
'Biyolojik silah geliştiren Pentagon'un ve şirketlerin çalışanlarının listesini ele geçirdik'
Ukrayna'da biyolojik silah geliştirme faaliyetlerine katılan Pentagon'un ve yüklenici şirketlerin çalışanlarının listesine ulaştıklarını kaydeden Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'daki gizli askeri ve biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgeleri incelemeye devam ediyor. Batı basınında yürütülen gazetecilik araştırmalarına göre bu şirketler, ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden'la doğrudan bağlantılı" ifadelerini kullandı.
Bazı belgelerin laboratuvarlarda teste tabi tutulan deneklerin isimlerinin gizlendiğini ve hayatlarının ciddi şekilde risk altında olduğunu doğruladığını kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekat sonucunda Pentagon'un emriyle yürütülen, özellikle tehlikeli enfeksiyonlara yol açan patojenlerin varyantlarıyla ilgili çalışmaların bazı laboratuvarda durdurulduğunu bildirdi.
'69 askeri unsur ile 2 İHA imha edildi'
Rusya ordusunun son 24 saatte sahada yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi veren Konaşenkov, 3'ü komuta merkezi, 2'si çok namlulu roketatar düzeneği, 8'i füze ve topçu silahı deposu, 52'si müstahkem mevki olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 69 askeri unsurun imha edildiğini, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın 2 İHA'sını vurduğunu belirtti.
'Ukraynalı aşırı milliyetçiler ciddi kayıplar verdi'
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Severodonetsk yönünde ciddi kayıplar verdiğini ve o bölgede bir günde 50'den fazla militan, 2 tank, 3 zırhlı araç ve 2 sahra füze-top deposunun imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Şaytanka nehri yakınlarında düşmanın iyi donatılmış savunma hattının kırıldığını, Velikaya Novoselka yerleşiminde çatışmaların sürdüğünü, Zolotaya Niva bölgesindeyse 8 km ilerleme kaydedilerek 50 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
17:59 30.03.2022
Rusya- Ukrayna heyetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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‘Rusya’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul etmesi güveni gösteren bir adım’
17:52
17:50 30.03.2022
Rus ekonomistlerden yeni ödeme birimi önerisi
RBK gazetesinin haberine göre, Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahminler Enstitüsü ve Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahmin Merkezi’nden bir grup ekonomist, dost ülkelerle ticarette yeni ödeme birimine geçilmesini önerdi.
Haberde, “Rusya’yı küresel sermaye piyasalarından koparan ve dış ticarette rublenin dönüşümünü zorlaştıran Batı yaptırımları ve bunun karşılığında Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz ihracatı için ödemeleri rubleyle alma niyeti, dost ülkelerle mali işlemler için yeni ödeme birimini oluşturma konusunu gündeme getirdi” ifadesine yer verildi.
Yeni ödeme birimine Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin yanı sıra, Çin, Hindistan, İran ve Türkiye’nin de ilgi duyabileceği ifade edilirken böylelikle bu ülkelerin, jeopolitik silah olarak kullanılabilen diğer para birimlerine olan bağımlılıktan kurtulabileceğini kaydetti.
Rus ekonomistler, yeni ödeme birimini, ülkelerin sahip olduğu altın ve değerli metallere bağlamayı teklif ediyor. Yeni birimin kuru, dünya pazarındaki kaynakların ortalama fiyatına bağlı olacak.
Rusya hükümeti, dost ülkelerle ticaret için yeni ödeme birimini oluşturma fikrine sıcak bakıyor, fakat Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitriy Volvaç’ın söylediği gibi, “bu, zamanla görülecek bir mesele”.
17:19 30.03.2022
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 300 milyon euro değerinde silah hibe edecek
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna için insansız hava araçları ve RPG'leri içeren 300 milyon euro değerinde bir silah listesi hazırladı.
Suddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre teslimatın, hükümet tarafından onaylanması bekleniyor. Gazeteye göre liste, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine hazırlandı. Listede 2 bin 650 adet Matador tipi roketatar ve 18 keşif uçağı yer alıyor.
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