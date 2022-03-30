Donetsk sakinleri Ukrayna ordusunun kenti nasıl bombaladığını anlattı

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) merkezi olan Donetsk kentinin Petrovskiy bölgesinde yaşayan bir kadın, Maryinka, Trudovskie ve Donetsk yerleşimlerinin 8 yıl boyunca Ukrayna güçleri tarafından bombalandığını anlattı.

Rus İzvetsiya televizyonunun muhabirine demeç veren Donetsk sakini, bunca yıldır bombardıman altında yaşayan insanların onlara saklanmayacak kadar alıştıklarını belirtti.

“Şimdi dokuzuncu kata çıkacağım ve orada oturacağım” diyen kadın, bombardımanlardan çalıştığı hastanenin bodrum katında saklandığını sözlerine ekledi.

Yine Donetsk sakinleri olan bir emekli kadın ve kızı, artık olanlara tahammül edecek güçleri kalmadığını, Ukrayna güçleri tarafından ateşlenen bir top mermisinin dairelerine isabet ederek ikinci ve üçüncü kat arasındaki tavanı deldiğini, evin duvarlarının da yıkıldığını ve şu anda yaşayacak yerleri olmadığını ifade etti.

Mariupol sakini: Kent daha önce Nazilerden temizlenmeliydi

Mariupol kentinin yaşlı bir sakini ise İzvestiya televizyonunun muhabirine demecinde Ukraynalı radikallerin son yıllarda Ukraynalı radikallerin etkilerini yaymayı başardıklarını söyleyerek, “Kent daha önce onlardan temizlenmeliydi” diye konuştu.

Yaşlı adam, “Radikaller araçları marketlerin, okulların yakınlarına saklıyordu, tehdit ediyordu. Tüm bunlar, bu enfeksiyonun büyümesine izin vermemek adına daha önce yapılmalıydı. Ve her şey harika olurdu” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı radikallerin okulları işgal ettiklerini, belediye başkanının ise kullanmaları için bir spor merkezi tahsis ettiğini anlatan adam, “Ben burada doğdum ve torunlarımı bodrum katlarda sakladığım günleri de gördüm. Bizim Rada (Ukrayna parlamentosu) bize bu günleri de gösterdi, fakat gelip te Mariupol’e sahip çıkmamıza yardım eden askerlerimize teşekkürler” vurgusunu yaptı.