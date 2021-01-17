Kayıt
12:12 17 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Konular

    Yaşam

    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V

    Rusya’nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın ilk tescillenen koronavirüs aşısı özelliğini taşıyor. 11 Ağustos’ta tescillenmesinin ardından 4 gün içerisinde üretimine başlanan aşı, bugün Rusya hariç 20’ye yakın ülkenin ihraç ettiği veya yerel üretimine başladığı bir aşı konumunda. Rusya, Sputnik V aşısının ülke genelinde uygulanmasına 2 Aralık'ta başlamış, klinik testlerinin 3 aşamasının tamamlanmasının ardından, aşı olanların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını, geriye kalan kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmişti.

    Sputnik V için bugün Brezilya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, Nikaragua, Venezuela, Sırbistan, Tunus, Cezayir, Arjantin, Malezya, Şili, Macaristan, Mısır gibi birçok ülke Rusya ile ya ihracat ya da yerli üretim için anlaşma imzalamış durumda. Türkiye de Rusya ile Sputnik V aşısı için bakanlıklar nezdinde, aşının yalnızca ihracını değil, ortak üretimini de kapsayan bir anlaşma imzalamış durumda.

    İnfografik
    20:14 12 Ağustos 2020

    Sputnik V: Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı

    Daha fazlası
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    Rusya'nın muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet