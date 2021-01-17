Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V

Rusya’nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın ilk tescillenen koronavirüs aşısı özelliğini taşıyor. 11 Ağustos’ta tescillenmesinin ardından 4 gün içerisinde üretimine başlanan aşı, bugün Rusya hariç 20’ye yakın ülkenin ihraç ettiği veya yerel üretimine başladığı bir aşı konumunda. Rusya, Sputnik V aşısının ülke genelinde uygulanmasına 2 Aralık'ta başlamış, klinik testlerinin 3 aşamasının tamamlanmasının ardından, aşı olanların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını, geriye kalan kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmişti.

Sputnik V için bugün Brezilya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, Nikaragua, Venezuela, Sırbistan, Tunus, Cezayir, Arjantin, Malezya, Şili, Macaristan, Mısır gibi birçok ülke Rusya ile ya ihracat ya da yerli üretim için anlaşma imzalamış durumda. Türkiye de Rusya ile Sputnik V aşısı için bakanlıklar nezdinde, aşının yalnızca ihracını değil, ortak üretimini de kapsayan bir anlaşma imzalamış durumda.