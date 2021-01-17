Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V

Rusya’nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın ilk tescillenen koronavirüs aşısı özelliğini taşıyor. 11 Ağustos’ta tescillenmesinin ardından 4 gün içerisinde üretimine başlanan aşı, bugün Rusya hariç 20’ye yakın ülkenin ihraç ettiği veya yerel üretimine başladığı bir aşı konumunda. Rusya, Sputnik V aşısının ülke genelinde uygulanmasına 2 Aralık'ta başlamış, klinik testlerinin 3 aşamasının tamamlanmasının ardından, aşı olanların yüzde 85’inde bir yan etkiye rastlanmadığını, geriye kalan kısımda da enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmişti.
Sputnik V için bugün Brezilya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, Nikaragua, Venezuela, Sırbistan, Tunus, Cezayir, Arjantin, Malezya, Şili, Macaristan, Mısır gibi birçok ülke Rusya ile ya ihracat ya da yerli üretim için anlaşma imzalamış durumda. Türkiye de Rusya ile Sputnik V aşısı için bakanlıklar nezdinde, aşının yalnızca ihracını değil, ortak üretimini de kapsayan bir anlaşma imzalamış durumda.
Fransız Le Monde diplomatique gazetesinin İspanyolca baskısında yayınlanan bir makaleye göre Rusya, Sputnik V aşısını geliştirerek koronavirüs salgınını bağımsız bir şekilde baskılama yeteneğini ortaya koydu.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Latin Amerika ülkesi Peru’da önümüzdeki bir ay içinde tecil edilebileceği bildirildi.
Bolivya Devlet Başkanı sözcüsü Jorge Richter, Devlet Başkanı Luis Arce’nin aşının ilk partisi ülkesine teslim edildiğinde Rus Sputnik V aşısı ile koronavirüse karşı aşı olmak niyetinde olduğunu açıkladı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı Paraguay’da tescil edildi.
Rusya’nın Sputnik V koronavirüs aşısının Mısır’a tedarikine hazır olduğu kaydedilirken aşının bu ülkede üretilmesi için teknoloji transferinin de mümkün olduğu belirtildi.
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Nikaragua'nın Rus Sputnik V aşısı almak için Gamaleya Araştırma Merkezi'yle görüşmeler yaptığını açıkladı.
Sputnik V koronavirüs aşısının Venezüella’da üretimine ilişkin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile anlaşma yapıldığı belirtildi.
Twitter, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı üzerindeki kısıtlamayı kaldırdı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının bu ay 9 ülkede daha tescil edileceğini söyledi.
Şili Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Rusya’daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü ile Sputnik V hakkında bilgi paylaşımına yönelik bir anlaşmanın hazırlıkları için uzaktan bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Riyad’ın Sputnik V koronavirüs aşısının üçüncü araştırma aşamasının organizasyonunu ve Suudi Arabistan’da üretim olasılığını görüştüğünü belirtti.
Venezüella Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını hızlı tescil süreç kapsamında tescil etti.
Brezilya'nın önde gelen ilaç şirketlerinden Uniao Quimica’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine başladığı bildirildi. RDIF Başkanı Dmitriyev, yılın ilk çeyreğinde Brezilya’ya Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 10 milyon doz tedarik edileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısına AB ülkelerinde acil kullanım izni alınmasıyla ilgili incelemelerin ilk aşamanın 19 Ocak'ta başlayacağını ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı sağlama teklifini değerlendirmeye aldıklarını ve bu konuda DSÖ ile temas halinde olduklarını söyledi.
Tunus Sağlık Bakanı Mehdi, bir parti Sputnik V koronavirüs aşısını alabilmek için Rusya yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkesinin 24 milyon Rus Sputnik V aşısı satın almayı planladığını söyledi.
Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının çocuklar üzerindeki testleri için izin almak amacıyla iki ay sonra Rusya Sağlık Bakanlığı’na belge sunabileceklerini söyledi.
Rusya’nın Nepal ile Rus Sputnik V koronavirüs aşısı tedarikini içeren bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde Nepal’e 25 milyon doza kadar Sputnik V aşısı sağlanması planlanıyor.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ‘light’ koronavirüs aşısının sadece yurtdışında kullanılacağını, Rusya’da iki bileşenli Sputnik V aşısının uygulanacağını belirtti.